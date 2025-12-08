Suscríbete
Famosos

La extraordinaria historia de Yuri y Selena Quintanilla: “Murió al poco tiempo”

Un vestido de colores le recuerda a Yuri cómo y dónde se encontró a la Reina del Tex Mex

Diciembre 07, 2025 • 
Alejandro Flores
yuri selena.jpg

Yuri y Selena coincidieron en 1993

Youtube e Instagram

Yuri y Selena Quintanilla tuvieron una conexión especial, a pesar de que se trataron muy poco tiempo.

En esa relación entre las cantantes, existe un traje que juega un papel importante y que la convierten al mismo tiempo en una historia emotiva y trágica.
Sucedió en 1993, más exactamente en marzo de ese año. Yuri estaba en gira de promoción de su disco “Nueva Era”, publicado dos años antes y el cual contiene el éxito “Detrás de mi ventana”, de Ricardo Arjona.

Pero el tema que le dio un impulso internacional fue Celia Mix, un tributo a Celia Cruz con el cual Yuri penetró en el mercado latino de Estados Unidos.
Y para las presentaciones en vivo de esa canción, Yuri quiso un vestuario a rayas de colores.

“La tela se mandó a hacer a Nueva York porque en esa época era muy difícil encontrar telas rayadas en México”, recuerda Yuri en un video publicado en su cuenta de Instagram.

¿Cómo se conocieron Yuri y Selena?

El vestuario (pantalón acampanado y chaleco con botones) lo usó en marzo del 95 durante su presentación en el Carnaval de la calle 8, en Miami, un festejo que es popular y masivo en esa ciudad.

“Cuando estaba en la calle 8 cantando “Celia Mix”, el homenaje que le hice a Celia Cruz, yo conocí nada menos que a Selena Quintanilla”.

Más sobre el inolvidable Eduardo Manzano
LALO MANZANO.jpg
Famosos
¿Cuántos hijos tiene ‘El Polivoz’ Eduardo Manzano y a qué se dedican?
Los hijos del comediante han seguido sus pasos en el mundo del entretenimiento.
Julio 06, 2023
 · 
Judith Martínez
POLIVOCES.jpg
Famosos
¿Qué pasó con Eduardo Manzano y Enrique Cuenca tras ‘Los Polivoces’?
El dúo logró dominar la escena cómica de la televisión mexicana durante varios años
Julio 04, 2023
 · 
Judith Martínez
silvia-pinal-.jpg
Famosos
Los tiernos momentos de Eduardo Manzano y Silvia Pinal en ‘Una familia de Diez’
El comediante murió un año después que la diva.
Diciembre 05, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Eduardo-Manzano.jpg
Famosos
Muere el emblemático Eduardo Manzano, actor y comediante de ‘Los Polivoces’ y ‘Una Familia de Diez’
El histrión falleció a los 87 años.
Diciembre 05, 2025
 · 
Ericka Rodríguez

El dato es asombroso y se quedó marcado en la memoria de Yuri porque ese mismo mes, Selena fue asesinada.

“Tengo un recuerdo especial de ella porque era una persona muy sencilla a pesar de que ya era muy famosa, estaba encumbrándose y ya había ganado Grammys. Tuve el privilegio de conocerla y al poco tiempo fallece”.

Yuri dice que no tiene el recuerdo exacto del tiempo que pasó entre el día que la conoció y la muerte.

Pero de acuerdo con los datos, el encuentro entre las cantantes debió casi exactamente dos años antes de la tragedia, ya que el Carnaval de la calle 8 se celebra el segundo o el primer domingo de marzo, mientras que a Selena la mataron el 23 de ese mes de 1995.

Yuri Selena Quintanilla
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
estrellas-bailan-estreno-0.jpg
Famosos
Revelan que una pareja de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’ ¡no se soporta!
Diciembre 07, 2025
 · 
MrPepe Rivero
lucero la virgen.jpg
Famosos
El milagro por el que Lucero canta cada año Las mañanitas a la Virgen el 12 de diciembre
Diciembre 07, 2025
 · 
Alejandro Flores
wendy guevara (1).jpg
Famosos
Wendy Guevara cuenta cómo era la relación con su papá: “Yo llegaba a las seis de la mañana a la casa”
Diciembre 06, 2025
 · 
Alejandro Flores
el malilla.jpg
Famosos
Al interior de la casa donde se crió el Malilla: “desgraciadamente ya no vivimos en Valle de Chalco”
Diciembre 06, 2025
 · 
Alejandro Flores
justion trudeau y katy perry.jpg
Hollywood
Katy Perry y Justin Trudeau hacen su primer viaje como novios; ¿a dónde fueron y qué hicieron?
La cantante y el político oficializaron su noviazgo con una publicación de varias fotos y videos
Diciembre 06, 2025
 · 
Alejandro Flores
angela aguilar (1).jpg
Famosos
Ángela Aguilar confiesa por qué va al psicólogo: “es algo interno”
La cantante habló del fenómeno que genera su nombre en redes sociales y cómo le afecta
Diciembre 06, 2025
 · 
Alejandro Flores
shiky (1).jpg
Famosos
Shiky recomienda tener seguro médico; él no tenía cuando fue operado de emergencia y así le fue
El conductor y ex participante de La Casa de los Famosos cuanta a TVyNovelas cómo ha superado su crisis de salud
Diciembre 06, 2025
 · 
Alejandro Flores
yuri la voz bubba.jpg
Famosos
Yuri está de luto: muere participante de La Voz México que estuvo en su equipo
La cantante fue su coach durante el concurso de canto
Diciembre 06, 2025
 · 
Alejandro Flores