La extraordinaria historia de Yuri y Selena Quintanilla: “Murió al poco tiempo”

Yuri y Selena Quintanilla tuvieron una conexión especial, a pesar de que se trataron muy poco tiempo.

En esa relación entre las cantantes, existe un traje que juega un papel importante y que la convierten al mismo tiempo en una historia emotiva y trágica.

Sucedió en 1993, más exactamente en marzo de ese año. Yuri estaba en gira de promoción de su disco “Nueva Era”, publicado dos años antes y el cual contiene el éxito “Detrás de mi ventana”, de Ricardo Arjona.

Pero el tema que le dio un impulso internacional fue Celia Mix, un tributo a Celia Cruz con el cual Yuri penetró en el mercado latino de Estados Unidos.

Y para las presentaciones en vivo de esa canción, Yuri quiso un vestuario a rayas de colores.

“La tela se mandó a hacer a Nueva York porque en esa época era muy difícil encontrar telas rayadas en México”, recuerda Yuri en un video publicado en su cuenta de Instagram.

¿Cómo se conocieron Yuri y Selena?

El vestuario (pantalón acampanado y chaleco con botones) lo usó en marzo del 95 durante su presentación en el Carnaval de la calle 8, en Miami, un festejo que es popular y masivo en esa ciudad.

“Cuando estaba en la calle 8 cantando “Celia Mix”, el homenaje que le hice a Celia Cruz, yo conocí nada menos que a Selena Quintanilla”.

El dato es asombroso y se quedó marcado en la memoria de Yuri porque ese mismo mes, Selena fue asesinada.

“Tengo un recuerdo especial de ella porque era una persona muy sencilla a pesar de que ya era muy famosa, estaba encumbrándose y ya había ganado Grammys. Tuve el privilegio de conocerla y al poco tiempo fallece”.

Yuri dice que no tiene el recuerdo exacto del tiempo que pasó entre el día que la conoció y la muerte.

Pero de acuerdo con los datos, el encuentro entre las cantantes debió casi exactamente dos años antes de la tragedia, ya que el Carnaval de la calle 8 se celebra el segundo o el primer domingo de marzo, mientras que a Selena la mataron el 23 de ese mes de 1995.