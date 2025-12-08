Suscríbete
Tras grave pleito entre el Patrón y Eleazar Gómez, les ordenan dormir en la misma recámara de La Granja

El luchador y el actor tuvieron un enfrentamiento en el que hubo contacto físico

Diciembre 07, 2025 • 
Alejandro Flores
eleazar gomez el patron.jpg

Eleazar y el Patrón tuvieron un conflicto

Instagram Azteca

Alberto el Patrón agarró su maleta y comenzó a arrastrarla por el gimnasio hacia la otra recámara. Sergio Mayer Mori lo vio le dijo: “Patrón, tú todavía duermes allá, eh”.

El luchador siguió avanzando con su maleta mientras le respondía: “No, ya dijeron que todos vamos a dormir en la misma recámara... los siete”.
Eleazar Gómez, que estaba ahí mismo, soltó un: “No me jod...”

¿Qué pasó entre Eleazar y el Patrón?

La reacción de Eleazar corresponde al grave incidente que se vivió este mismo domingo 7 de diciembre, en el que estuvo involucrado él y Alberto del Río el Patrón.
Y es que, como lo informamos aquí en TVyNovelas, el Patrón comenzó a molestar a Eleazar Gómez, por lo que se hicieron de palabras. El Patrón tocó al actor un par de veces, e incluso, puso su mano sobre la parte íntima de Eleazar.

“No me toques”, le gritó Eleazar.

Después del encontronazo, cuyo video fue publicado por la cuenta oficial de La Granja VIP en Instagram, fue que la producción del reality show decidió ordenar el cierre de una de las recámaras para los siete semifinalistas (hoy se elimina a uno de los ocho que quedan) duerman en un mismo lugar.

“Prefiero dormir en el suelo con... con quien sea”, dijo Eleazar cuando vio que el Patrón en efecto entraba a la recámara para dejar su maleta.

¿Cómo reaccionó Eleazar al enterarse de que dormirá con el Patrón?

Los participantes de La Granja VIP que quedan en competencia están divididos en dos equipos antagónicos: Kim Shantal, Bea, el Patrón y Teo son un equipo mientras que en el otro están Fabiola Campomanes, Sergio, Eleazar y Alfredo Adame.
Hasta ahora cada equipo tenía su propia recámara pero ahora la producción decidió clausurar una.

“Hay que ver cómo nos acomodan... o quién lo decide”, dijo Eleazar resignado.

El Patrón y Eleazar no están nominados esta semana por lo que no corren el riesgo de salir de La Granja VIP y tendrán que dormir juntos la siguiente semana.

Eleazar Gómez El Patrón La Granja VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
