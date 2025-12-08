Suscríbete
Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman destapan el género de su bebé arcoíris y cómo se llamará

La famosa pareja hizo un gran evento para revelar el sexo del hijo que esperan.

Diciembre 08, 2025 • 
Ericka Rodríguez
ferdinando-valencia---embarazo.jpg

Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman

Instagram

“A punto de revelar el sexo de nuestro bebé, gracias por tanto amor”.

Hace unos días, el actor Ferdinando Valencia y su esposa Brenda Kellerman dieron a conocer que se convertirán en papás de su segundo hijo, una gran noticia que llegó durante el aniversario luctuoso de su hijo Dante, quien murió en 2019 a los tres meses de nacido.

El embarazo de Brenda avanza satisfactoriamente y aunque ya superó el primer trimestre, también comentó que por su antecedente de preeclampsia lleva un estricto control médico, el cual incluye dieta balanceada, caminatas y monitoreo constante.

Para conocer el género de su bebé, Kellerman y Valencia llevaron a cabo un ‘gender reveal’ en el pueblo de Comala, Colima, donde residen. Ahí, convocaron a la gente del lugar para que los acompañaran en su momento mágico.

El festejo fue compartido en sus redes sociales y también hicieron una transmisión en vivo para su canal de YouTube con sus ‘famigovios’, donde se mostraron muy entusiasmados.

“A punto de revelar el sexo de nuestro bebé, gracias por tanto amor”, escribió el villano de telenovela.

Ferdinando explicó que la decisión de hacer el evento en un sitio público y no “en un jardín” fue porque sus seguidores los han apoyaron muchísimo en los buenos momentos de su vida y en los malos.

¿Cuál es el sexo del bebé de Brenda y Ferdinando?

Luego de varios minutos de espera comenzaron a salir fuegos artificiales y una nube de humo azul que confirmaba que el bebé será niño. El segundo hijo de la pareja se llamará Saulo.

Ferdinando Valencia Brenda Kellerman
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
