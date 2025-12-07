Suscríbete
Famosos

Revelan que una pareja de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’ ¡no se soporta!

Rumbo a la gran final, se encendieron los humos.

Diciembre 07, 2025 • 
MrPepe Rivero
estrellas-bailan-estreno-0.jpg

Las estrellas bailan en Hoy

José Luis Ramos

En la temporada 2025 de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’, las parejas han demostrado sus talentos y avances sobre la pista de baile, pero detrás de cámaras han ocurrido situaciones que alejan a los participantes.

Ocurre con una pareja en especifico, y Martha Figueroa y Juan José Origel lo confirmaron en su programa ‘Con Permiso’ en Unicable.

“No se toleran mucho”, aseguró Pepillo Origel sobre una pareja.

Se trata de Karenka y Manuel Riguezza. “Ella ha sido muy decente en el momento de responder, pero entre ellos, la relación no está muy agradable del todo”.

estrellas-bailan-parejas-2.jpg

Las estrellas bailan en hoy

José Luis Ramos

“Además, la situación se volvió más tensa porque en el puente que hubo, él no trabajó y ella sí quería ensayar aunque fueran días de asueto”, compartió Origel.

Martha Figueroa anotó: “Ella es bailarina y es exigente, es muy profesional”.

“No son los únicos que se pelean. Llevan mucho tiempo, unos ya se lastimaron, se enojan, y es una cosa que va sucediendo con la competencia”, también dijo Martha Figueroa, quien está presente en el foro de Hoy, por lo que es testigo de lo que pasa con las parejas.

“Traen tantos sentimientos y cosas del cuerpo, que empiezan a pelearse”, dijo la periodista que colabora en el programa ‘Hoy’.

estrellas-bailan-viernes-21-nov-3.jpg

Manuel Riguezza y Karenka

José Luis Ramos

Las Estrellas Bailan en Hoy karenka
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
