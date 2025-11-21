Humberto Zurita se dice muy enamorado de Stephanie Salas pero no quiere casarse

“Estamos en una etapa madura, padre, para compartir y nos aportamos”.

En 2022 se confirmó el noviazgo entre el actor Humberto Zurita y la nieta de doña Silvia Pinal, Stephanie Salas. Desde entonces la pareja se ha mostrado muy enamorada e incluso hoy trabajan juntos.

En 2024 finalizó la temporada de su segundo proyecto compartido en teatro, ‘Papito Querido’, que logró una exitosa gira. Ahora regresan con ‘El Seductor’, puesta dirigida por el mismo actor y producida por Gabriel Varela, y en la que participan también Chantal Andere y Gina Varela.

El primer acercamiento profesional de la pareja ocurrió en los años 80 con ‘El Protagonista’, dejando en claro que la química entre Humberto y Stephanie ocurre de la mejor manera.

“(Trabajar juntos) es pasar muy buenos momentos como actores y fuera del escenario, lo cual hace en nuestra relación algo muy padre y muy fresco, digamos que nos refrescamos cada tanto por tener la suerte de compartir el escenario”, dijo Salas.

Sobre la historia de amor de la cantante y actriz, de 55 años, y el histrión, de 71 años, Stephanie revela cuales son los motivos por los que siguen juntos:

“Nosotros somos una pareja muy positiva, tenemos a nuestras familias, nos juntamos, vamos, venimos; la gente ve que de pronto no estamos trabajando, pues nos hacemos un buen viaje juntos, ¿por qué no? Vivimos la vida y la pasamos bien”, dijo Salas. “Estamos en una etapa madura, padre, para compartir y nos aportamos. Él me aporta muchas cosas y me da mucha fortaleza y madurez. Yo también a él, a mi manera, a mi edad también y vivencias. Creo que nos complementamos padre”.

Por su parte, Zurita, quien cumple seis años viudo tras la muerte de su esposa y madre de sus dos hijos Christian Bach, se dice feliz con su relación amorosa con ’Stephi’, sin embargo no planea pedirle matrimonio.

“Creo que no se debería de casar ya, porque se divorcian a los dos días, porque cuesta mucho dinero, estamos ahorrando, andamos austeros...”, dijo en tono de broma.

El actor también expresó que no comparte la idea de una ceremonia o ritual para unirse, pues “yo no soy budista”; para Humberto, refrendar el amor delante de la gente no es algo que “tenga que hacerse”, pues considera que eso es para los jóvenes que quieren consolidar su cariño.

“Tú no tienes que refrendar tu amor frente a nadie; creo que los jóvenes que tienen esa madurez, sí deben consolidar su amor con su pareja a través de un matrimonio”, expresó para el programa ‘Venga la Alegría’.

Humberto también recordó que estuvo muchos años casado con Bach y con ella, igual que con Salas, compartía el trabajo y el amor.

“En este caso me toca un poco lo mismo, yo creo que eso nos une”, dijo sobre su relación con Stephanie.

¿Cuándo se casó Humberto Zurita?

El actor y Christian Bach tuvieron una boda mediática el 3 de febrero de 1986 en la Iglesia de San Agustín, en Polanco.

La pareja tuvo una de las relaciones más sólidas del mundo del espectáculo y de su unión nacieron sus hijos Sebastián y Emiliano.