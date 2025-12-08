El genio detrás de los videos de Luis Miguel

Luis Miguel usando lentes oscuros en la noche y tocándose el cabello en un gesto de sensualidad desbordada es una imagen icónica de finales de los años 80 en la música.

Pero no es un fenómeno que surgió de la casualidad sino de la genialidad de un fotógrafo, videoasta y productor que en esa época usaba también el cabello largo como una manifestación de rebeldía.

Fue a través de 3 videos grabados a lo largo de dos años que este productor y director marcó el rumbo de la imagen pública de Luis Miguel por lo menos en lo que respecto a televisión.

Su nombre es Pedro Torres, el mismo que una década después revolucionó la tele mexicana con la producción de Big Brother, el primer reality show de nuestro país.

Luis Miguel y Torres comenzaron a colaborar en 1987, cuando se lanzó el disco Soy como quiero ser y a partir de ahí es que surge una complicidad creativo que tuvo su punto culminante con “La incondicional”.

Una dupla creativa Facebook

“Yo que no vivo sin ti"; el Luis Miguel solitario

El tema es de Juan Carlos Calderón y fue una de las primeras canciones que el dio a Luis Miguel. Se trata de una balada romántica pero de rompimiento: ella ya no lo amo y quiere irse para perseguir otros sueños mientras que él insiste en que la ama por encima incluso de su propia vida.

Pedro Torres pensó en convertir la canción en un mensaje personal sobre la vida de Luis Miguel, quien para ese momento (con 17 años cumplidos) ya sabía lo que era la soledad del éxito masivo.

De modo que el video comienzo con una explosiva secuencia en la que Luismi da un concierto, avanza entre miles de fans, trata de evadir decenas de fotógrafos, camina entre guaruras y finalmente llega a su habitación de hotel... donde solamente lo acompaña en recuerdo de la mujer que lo abandonó.

“Cuando calienta el sol"; el Luis Miguel enamorado

Pedro Torres recuerda que el éxito de aquel video “Yo que no vivo sin ti”, hizo que Luisito Rey, papá de Luis Miguel, le llamara para un segundo material, ahora con un tema mucho más festivo y sensual: “Cuando calienta el sol”.

Es el video donde sucede la historia de Luis Miguel y Mariana Yazbek, quien llegó a Acapulco (donde se filmó el video) como fotógrafa de la producción pero se convirtió en el primer gran amor del cantante.

Lo importante, sin embargo, en cuanto a la producción del video, es que Pedro lo planteó como si fuera un reality show, cuando todavía ni siquiera existía ese concepto en México.

“Lo que hicimos fue alquilar dos pisos de departamentos en Los Cocos, de Acapulco. Y ahí nos metimos todos, mi equipo, Luis Miguel, sus amigos, sus amigas. Y lo increíble de ese video es que mucho de que se grabó, salió de ahí”.

“La incondicional"; el Luis Miguel heroico

Dice Pedro Torres que la historia es muy sencilla: “Fue en noviembre de 88 cuando me habló Luisito Rey para que hiciéramos un tercer video. Yo estaba viendo una película de serie B, no muy famosa, sobre un cuate que estaba en el ejército, que estaba en Grecia y que se enamora de una chica; de ahí salió la idea de La incondicional”.

Acerca de los mitos de este video, que fue grabado en el Heroico Colegio Militar y donde Luis Miguel se viste de cadete y “vuela” un avión

“Luis Miguel no se quiso cortar el pelo. Lo que se ve en el video es que le cortamos muy poquito, si ustedes ven la edición, nada más se hace un corte chiquito y luego se mueve. Lo que pasa es él estaba obsesionado con su imagen”.

Hoy, “La incondicional”, tiene 328 millones de visualizaciones.