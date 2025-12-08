Suscríbete
¿De qué murió Eduardo Manzano? Su hijo Lalo revela todo y agradece apoyo

Descanse en paz el ícono de la comedia.

Diciembre 07, 2025 • 
MrPepe Rivero
eduardo-manzano-muerte.jpg

Eduardo Manzano

Archivo TVyNovelas

“Mi padre falleció a las 11:45 de la noche, del día 4 de diciembre”, dijo Lalo sobre la muerte de su padre, el actor Eduardo Manzano.

Sobre las causas de la muerte, el también actor reveló que no hubo una situación grave: “Se nos adelantó, es la ley de la vida. No fue nada caótico bendito Dios”.

Lalo Manzano habló con la prensa afuera de la funeraria donde velaron los restos de Eduardo Manzano, conocido como ‘El Polivoz’. Sobre la causa de la muerte, dijo:

“Fue un paro respiratorio, la muerte del rey, se fue dormido. En un hospital, resguardado, por médicos”.

Lalo admitió: “Evidentemente los que quedamos queremos que dure mucho, pero cuando ves a alguien que realmente ya terminó sus batallas y que todas las logró, en honra y gloria, que siga su camino, que vaya a donde tenga que estar”.

“Queda muy claro que nunca se está preparado para el evento real. Somos adultos responsables los hijos, ya adultas, y es un oleaje natural emocional. De repente nos ves con la lágrima y dolor, pero luego puedes responder. Todo se está reacomodando, nadie está preparado para el golpe de una pérdida de tus padres, pero es la naturaleza”.

Dijo que, desde que murió Eduardo Manzano, sintió periodos de profunda tristeza y luego de tranquilidad. “Tu cuerpo, desde una resiliencia, te dice ‘no te desbordes porque viene peor’”.

“Estaba recordando unas palabras que dijo mi padre en algún programa. Le preguntaron cómo quisiera ser recordado y él contestó: ‘Como un instrumento De Dios para llegar al corazón de las personas desde el gozo’”, dijo como mensaje al público.

Además, en sus redes sociales agradeció el apoyo y muestras de cariño tras la triste noticia de la muerte de don Eduardo Manzano, también famoso como ‘Don Arnoldo’ de ‘Una familia de diez’.

MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
