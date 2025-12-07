Suscríbete
Hollywood

Katy Perry y Justin Trudeau hacen su primer viaje como novios; ¿a dónde fueron y qué hicieron?

La cantante y el político oficializaron su noviazgo con una publicación de varias fotos y videos

Diciembre 06, 2025 • 
Alejandro Flores
justion trudeau y katy perry.jpg

La pareja, en Japón y mirándose con amor

Instagram

Katy Perry y Justin Trudeau derraman miel en cada mirada.

Su enamoramiento es evidente en las fotos y videos que compartió la cantante en su cuenta de Instagram y que se han convertido en la confirmación de su noviazgo.
En realidad su relación salió a la luz en noviembre de este 2025, cuando fueron captados en un yate abrazados y en actitud cariñosa.
Pero la pareja decidió esperar hasta este 6 de diciembre para hacer oficial su relación amorosa. Y lo hicieron con un viaje a Tokio, Japón, en donde tuvieron experiencias sensoriales y gastronómonicas

justintrudeaukatyperry6.png

La pareja feliz

Instagram

¿Qué hicieron en Japón Trudeau y Perry?

En uno de los videos que publicaron en la cuenta de Katy Perry (en el perfil de Trudeau todavía no se ha publicado nada sobre el viaje ni sobre la cantante) aparece ella probando un rollo de sushi, mientras el ex primer ministro de Canadá la mira con entusiasmo.
Perry también aparece en otro video preparando su desayuno, una especie de huevos bendectinos montados en una torre de hotcakes.
Trudeau no sale en todas las publicaciones del post pero sí en la primera foto oficial de la pareja: se muestran sonrientes en un parque con una iluminación bucólica.
El último de los posteos de la pareja es un video de ellos visitando en TeamLab Planet, que es un museo interactivo en el que Katy y Justin aparecen de espaldas.

Este museo es una de las atracciones turísticas de moda en Japón. El sitio Japonismo lo define así:

“Es un museo inmersivo de arte digital situado en Toyosu. Se encuentra, por tanto, muy cerca del actual mercado mayorista de Tokio. odo lo que hay en el museo busca que el visitante se sumerja en las obras de arte, deshaciéndose de las fronteras entre el cuerpo y el arte”

Por supuesto, también fueron a una lucha de sumo. Actualmente, Perry está de gira y esa fue otra de las razones por las que hizo el viaje a Japón.

Katy Perry
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
bancarrota de famosos.jpg
Hollywood
Actores que quedaron bancarrota pero tuvieron una segunda oportunidad
Noviembre 23, 2025
 · 
Alejandro Flores
trafico sexual actor Jean-Claude Van Damme
Hollywood
Actor confirma que perdió su casa y debe millones tras enfrentar cargos por acoso sexual
Noviembre 20, 2025
 · 
MrPepe Rivero
gemelas-kessler-.jpg
Hollywood
Luto por las gemelas Alice y Ellen Kessler: Decidieron morir al mismo tiempo por suicidio asistido
Noviembre 18, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Paris-Jackson.jpg
Hollywood
Hija de Michael Jackson muestra la perforación nasal que le dejó el consumo de drogas
Noviembre 12, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
carmona-pati-chapoy.jpg
Famosos
Arturo Carmona le pone un alto a Pati Chapoy tras regañar a Melenie: “Se está equivocando, señora”
En ‘Ventaneando’, la conductora le leyó la cartilla a Melenie por hablar de Alicia Villarreal.
Diciembre 06, 2025
 · 
MrPepe Rivero
gomita trampa
Famosos
Gomita está de luto: Araceli Ordaz recibe duro golpe que pone a prueba su fe tras su bautizo
¿Cómo enfrenta esta pérdida?
Diciembre 06, 2025
 · 
MrPepe Rivero
alicia villarreal melenie carmona.jpg
Famosos
Melenie contra Alicia Villarreal: esto pasó cuando se enfrentaron en “Juego de Voces”
Actualmente, madre e hija están enfrentadas a causa del noviazgo de Alicia con Cibad Hernández
Diciembre 06, 2025
 · 
Alejandro Flores
loteria-nacional-teatro-0.jpg
Viral
"¡Premio mayor!”... Renace el Teatro de la Lotería Nacional en Avenida Hidalgo 130
El emblemático recinto de avenida Hidalgo vuelve a la vida como sede de los sorteos tradicionales.
Diciembre 05, 2025
 · 
Nayib Canaán