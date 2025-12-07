Katy Perry y Justin Trudeau hacen su primer viaje como novios; ¿a dónde fueron y qué hicieron?

Katy Perry y Justin Trudeau derraman miel en cada mirada.

Su enamoramiento es evidente en las fotos y videos que compartió la cantante en su cuenta de Instagram y que se han convertido en la confirmación de su noviazgo.

En realidad su relación salió a la luz en noviembre de este 2025, cuando fueron captados en un yate abrazados y en actitud cariñosa.

Pero la pareja decidió esperar hasta este 6 de diciembre para hacer oficial su relación amorosa. Y lo hicieron con un viaje a Tokio, Japón, en donde tuvieron experiencias sensoriales y gastronómonicas

La pareja feliz Instagram

¿Qué hicieron en Japón Trudeau y Perry?

En uno de los videos que publicaron en la cuenta de Katy Perry (en el perfil de Trudeau todavía no se ha publicado nada sobre el viaje ni sobre la cantante) aparece ella probando un rollo de sushi, mientras el ex primer ministro de Canadá la mira con entusiasmo.

Perry también aparece en otro video preparando su desayuno, una especie de huevos bendectinos montados en una torre de hotcakes.

Trudeau no sale en todas las publicaciones del post pero sí en la primera foto oficial de la pareja: se muestran sonrientes en un parque con una iluminación bucólica.

El último de los posteos de la pareja es un video de ellos visitando en TeamLab Planet, que es un museo interactivo en el que Katy y Justin aparecen de espaldas.

Este museo es una de las atracciones turísticas de moda en Japón. El sitio Japonismo lo define así:

“Es un museo inmersivo de arte digital situado en Toyosu. Se encuentra, por tanto, muy cerca del actual mercado mayorista de Tokio. odo lo que hay en el museo busca que el visitante se sumerja en las obras de arte, deshaciéndose de las fronteras entre el cuerpo y el arte”

Por supuesto, también fueron a una lucha de sumo. Actualmente, Perry está de gira y esa fue otra de las razones por las que hizo el viaje a Japón.