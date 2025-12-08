Suscríbete
Famosos

“Me quería desmayar": Ari Gamplays confiesa lo que sintió en "¿Quién es la Máscara?”

La tiktoker fue la eliminada en la segunda semifinal del programa

Diciembre 08, 2025 • 
Alejandro Flores
ari gameplays la mascara.jpg

Ari Gameplays era Nocturna

Instagram

Ari Gameplays llegó hasta la semifinal de "¿Quién es la Máscara?”.

Es un logró al que llegó luego de varios aprendizajes porque para la tik toker y streamer, este reality fue algo más que un juego de identidades ocultas.
Ari Gameplays interpretó a Nocturna, un personaje divertido pero sensual, provocador pero misterioso. No fue algo causal sino bien planeado por la propia gamer.

“Yo elegí a Nocturna; me ofrecieron varios personajes pero yo quise este y cuando me lo dieron de inmediato pensé: le tengo que dar una personalidad”.

El ejercicio funcionó tan bien que no solamente logró engañar a los investigadores, también se convirtió en un trabajo interno para Ari ya que aprendió a desdoblar su personalidad.

“Me di cuenta que cuando te pones una máscara y de verdad te la crees, entonces puedes lograr casi cualquier cosa que te propongas”.

¿Qué aprendió Ari Gameplays de Hieny Fer?

Ari Gamplays asegura que ese es el mayor aprendizaje que se lleva de "¿Quién es la Máscara?”, en donde cosechó muchos elogios de parte de los investigadores, quienes no pudieron siquiera acercarse a adivinar la identidad de Nocturna.

“Los que sí adivinaron desde el principio fueron ustedes (sus seguidores en redes sociales) que todo el tiempo me decían que yo era Nocturna, seguro; pero yo no podía decir nada”.

Todo sobre "¿Quién es la Máscara? 2025"

Lo que necesitas saber del reality show de canto, baile y misterio

hieny fer lamascara.jpg
Famosos
¿Quién es la Máscara?: Hieny Fer revela su identidad y también que su papá la ayudó desde el cielo
“Los chistes buenos eran míos, los malos de mi papá”, bromeó la actriz que estaba detrás de la Máscara de Hieny Fer
Diciembre 07, 2025
 · 
Alejandro Flores
nocturna quien es la mascara.jpg
Famosos
Eliminan a Nocturna de "¿Quién es la Máscara?": “Era imposible adivinar que era una gamer”
La semifinal del reality enfrentó en su primer combate a Maestro Bops, Carro Ñero y Nocturna
Diciembre 07, 2025
 · 
Alejandro Flores
federico garcía (1).jpg
Famosos
Eliminan a Rodrigo Murray de "¿Quién es la Máscara?"; menciona a los Derbez en sus agradecimientos
El actor fue el segundo famoso que perdió la Máscara este 23 de noviembre
Noviembre 23, 2025
 · 
Alejandro Flores
gloss.jpg
Famosos
Le quitan la máscara a la primera actriz detrás de Ruby Gloss en ¿Quién es la Máscara?
El investigador Carlos Rivera otra vez le atinó a la identidad gracias a su intuicción
Noviembre 09, 2025
 · 
Alejandro Flores
monsqueez.jpg
Famosos
Desenmascaran al renombrado actor detrás de Monsqueez en "¿Quién es la Máscara?”
En el programa de este 2 de noviembre también hubo un salvado ya que Anahí apretó el botón de salvación
Noviembre 02, 2025
 · 
Alejandro Flores
quien es la mascara minichang.jpg
Famosos
¿Quién estaba detrás de Mini Chang, eliminada de “Quién es la máscara” este 9 de noviembre?
En el quinto programa hubo un segundo eliminado, además de Cynthia Klitbo
Noviembre 09, 2025
 · 
Alejandro Flores

Sin embargo, ser Nocturna también tuvo un momento complicado el primer día que se tuvo que probar la Máscara.

“Debo confesar que yo nunca había tenido un ataque de ansiedad tan cañón; pero es que eran muchos sentimientos de decir: voy a salir y cantar y bailar y brincar y entonces estaba cantando dentro de la Máscara hasta que dije: no es necesario, guárdate ese aire para el momento del concurso... no, yo me quería desmayar”

Sin embargo, con el paso de los programas (participó en tres), Nocturna se convirtió en una aliada hasta el punto de que hoy está convencida de que puede convertirse en otra persona tan solo con ponerse una Máscara.

¿Quién Es La Máscara?
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
eleazar gomez el patron.jpg
Famosos
Tras grave pleito entre el Patrón y Eleazar Gómez, les ordenan dormir en la misma recámara de La Granja
Diciembre 07, 2025
 · 
Alejandro Flores
elpatron-eleazar-gomez-granja.jpg
Famosos
Grave pleito en ‘La Granja VIP': El Patrón tocó partes íntimas de Eleazar Gómez | VIDEO
Diciembre 07, 2025
 · 
MrPepe Rivero
camila sodi.JPG
Famosos
Camila Sodi revela que es neurodivergente: “Tengo autismo y TDHA”
Diciembre 07, 2025
 · 
TVyNovelas
estrellas-bailan-estreno-0.jpg
Famosos
Revelan que una pareja de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’ ¡no se soporta!
Diciembre 07, 2025
 · 
MrPepe Rivero
lucero la virgen.jpg
Famosos
El milagro por el que Lucero canta cada año Las mañanitas a la Virgen el 12 de diciembre
La cantante participará este año junto a su hija Lucerito Mijares
Diciembre 07, 2025
 · 
Alejandro Flores
justion trudeau y katy perry.jpg
Hollywood
Katy Perry y Justin Trudeau hacen su primer viaje como novios; ¿a dónde fueron y qué hicieron?
La cantante y el político oficializaron su noviazgo con una publicación de varias fotos y videos
Diciembre 06, 2025
 · 
Alejandro Flores
wendy guevara (1).jpg
Famosos
Wendy Guevara cuenta cómo era la relación con su papá: “Yo llegaba a las seis de la mañana a la casa”
La influencer narró algunos de los episodios más duros de su adolescencia y juventud
Diciembre 06, 2025
 · 
Alejandro Flores
el malilla.jpg
Famosos
Al interior de la casa donde se crió el Malilla: “desgraciadamente ya no vivimos en Valle de Chalco”
El documental de ViX, “Sonoro”, muestra el aspecto más humano del reguetonero
Diciembre 06, 2025
 · 
Alejandro Flores