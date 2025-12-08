“Me quería desmayar": Ari Gamplays confiesa lo que sintió en "¿Quién es la Máscara?”

Ari Gameplays llegó hasta la semifinal de "¿Quién es la Máscara?”.

Es un logró al que llegó luego de varios aprendizajes porque para la tik toker y streamer, este reality fue algo más que un juego de identidades ocultas.

Ari Gameplays interpretó a Nocturna, un personaje divertido pero sensual, provocador pero misterioso. No fue algo causal sino bien planeado por la propia gamer.

“Yo elegí a Nocturna; me ofrecieron varios personajes pero yo quise este y cuando me lo dieron de inmediato pensé: le tengo que dar una personalidad”.

El ejercicio funcionó tan bien que no solamente logró engañar a los investigadores, también se convirtió en un trabajo interno para Ari ya que aprendió a desdoblar su personalidad.

“Me di cuenta que cuando te pones una máscara y de verdad te la crees, entonces puedes lograr casi cualquier cosa que te propongas”.

¿Qué aprendió Ari Gameplays de Hieny Fer?

Ari Gamplays asegura que ese es el mayor aprendizaje que se lleva de "¿Quién es la Máscara?”, en donde cosechó muchos elogios de parte de los investigadores, quienes no pudieron siquiera acercarse a adivinar la identidad de Nocturna.

“Los que sí adivinaron desde el principio fueron ustedes (sus seguidores en redes sociales) que todo el tiempo me decían que yo era Nocturna, seguro; pero yo no podía decir nada”.

Sin embargo, ser Nocturna también tuvo un momento complicado el primer día que se tuvo que probar la Máscara.

“Debo confesar que yo nunca había tenido un ataque de ansiedad tan cañón; pero es que eran muchos sentimientos de decir: voy a salir y cantar y bailar y brincar y entonces estaba cantando dentro de la Máscara hasta que dije: no es necesario, guárdate ese aire para el momento del concurso... no, yo me quería desmayar”

Sin embargo, con el paso de los programas (participó en tres), Nocturna se convirtió en una aliada hasta el punto de que hoy está convencida de que puede convertirse en otra persona tan solo con ponerse una Máscara.