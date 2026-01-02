‘Flaco’ Ibáñez revela infierno que vivió entre drogas y alcohol: “nos aventábamos dos botellas en el teatro”

“Te empiezas a enganchar en esta enfermedad que es andar de la mano de Dante Alighieri”.

Las nuevas generaciones ubican al primer actor Manuel ‘Flaco’ Ibáñez por su papel de ‘Jorjais’ en la serie ‘Vecinos’, sin embargo, su paso por el cine de ficheras, a finales de los 70’s y principios de los 80’s fue determinante.

Ibáñez es uno de los íconos de la comedia mexicana y durante los 20 años del auge que tuvieron estas cintas, el actor gozó de popularidad, éxitos y también excesos.

‘Flaco’ Ibáñez compartió sets de filmación y camerinos de teatro con figuras como Alfonso Zayas, Rafael Inclán, Sasha Montenegro, Lalo ‘El Mimo’ o Maribel Fernández, entre muchos otros.

Entre el cine y la televisión, los elencos de la época compartían su gusto o nueva aficción por la bebida y las drogas, así lo relató el histrión en una entrevista.

Para comenzar a trabajar, los mismos camarógrafos preparaban bebidas alcohólicas desde temprano, según narró Ibáñez. “En el teatro con ‘Chatanuga’ nos aventábamos dos botellas de vodka en las dos funciones”, indicó el querido actor, quien también mencionó que en las pantallas nunca se notó que estuvieran alcoholizados.

La bebida era latente, pues en una temporada “fui alcohólico 24 por 24”, pero el infierno estaba apenas tocando su puerta: las drogas estaba por escribir un nuevo capítulo en su vida.

“Muchas veces por pertenecer a un grupo o por el miedo a la vida, el qué pasará mañana, te empiezas a enganchar en esta enfermedad que es andar de la mano de Dante Alighieri, porque pasas por la Divina Comedia, el infierno y todo esto. Y no te das cuenta a qué hora, es una línea tan delgada que puedes decir ‘este es un bebedor social’ a que te vuelves alcohólico. Nadie sabe si es por herencia, si es porque ya traes madera, entonces yo creo que traes más madera porque ninguna de mis hijas toma ni fuma”, expresó Ibáñez.

El motivo que lo llevó personalmente a entrar en las drogas fue “por pertenecer a un grupo, esto fue en teatro, que estaba con puro macizo”, dijo.

A pregunta expresa de cuales eran las drogas que consumía, indicó que se enganchó con la cocaína, aunque era muy elitista. ‘El Flaco’ asegura que con su sueldo alcanzaba para pagar ese vicio, pero más bien era necesario ‘tener un padrino’.

“Fue en el teatro principal, se juntaban todos, había representantes de cada teatro de Salvador Varela, pero era un grupo muy reducido. Un día nos invitaron a Héctor Suárez y a mí, y de ahí fue para el real porque ya te la vendían ellos mismos”, recordó el histrión, quien afortunadamente dice tener 24 años limpio.

Manuel Ibáñez, quien se encumbró con cintas como ‘Bellas de noche’ (1975), ‘El rey de las ficheras’ (1989), ‘Lagunilla, mi barrio’ (1981) y ‘Sólo para adulteros’ (1989), entre muchas otras, también reveló que se perforó el tabique nasal y vio morir a algunos de sus compañeros con los que compartió drogas y alcohol, por lo que ahora agradece ser un sobreviviente.

Finalmente, Ibáñez envió un mensaje a los padres de familia: “Mucho cuidado con sus hijos cuando los vean que no duermen, que no comen. Además, antes vendían coca, ahora quién sabe qué caraj*s, le meten hasta vidrio molido, te dicen ‘es alita de mosca, mira cómo brilla’. Te pueden dar hemorragias, le meten hasta veneno para ratones”, concluyó.

