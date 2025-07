“Préstame 100 mil pesos”: El divertido momento entre el Flaco Ibáñez y Lalo España. ¿Se los prestó?

En un ambiente de camaradería y amistad real Manuel “Flaco” Ibáñez protagonizó un momento que sacó carcajadas tanto al público como a sus compañeros durante una reciente emisión de Por mis pelotas, el show en podcast donde se reúnen personalidades del entretenimiento para jugar, platicar y convivir con mucho humor.

Mientras se desarrollaba la dinámica del programa, el querido comediante no dudó en lanzar una petición inesperada a su colega y amigo Lalo España:

“Necesito que me prestes 100 mil pesos”, Manuel “Flaco” Ibáñez

¿Lalo España le prestó dinero al “Flaco” Ibáñez?

Durante la divertida dinámica, Manuel “Flaco” Ibáñez puso a prueba la amistad de Lalo España con una petición inesperada:

“Necesito que me prestes 100 mil pesos, yo te los pago a fin de mes cuando mucho, no sé si me puedas hacer ese favor”. La sorpresa no fue solo la cantidad solicitada, sino la reacción inmediata de Lalo, quien, con toda sinceridad, le respondió:

“Sí… pero no sé si sea en calidad de urgencia. Me tendrías que esperar a que salga lo de Riquísimos, que sale el día 15 o 12”. Ante esa respuesta tan empática, el “Flaco” le reafirmó, entre risas y conmovido por la confianza:

“¿Pero sí me harías esa balona? Eres un amor, cabrón, eres un amor”. Un poco apenado por no tener el dinero disponible de inmediato, España le aseguró:

“¡Claro! ¿Pero sí me aguantas nomás a que salga?” Fue entonces cuando Ibáñez reveló la verdad:

“¡Nombre! Si lo que más me sobra es el dinero. Esto es una broma, estoy haciendo un podcast con los pinches chamacos de Por mis pelotas. Me dijeron: ‘¿Quién crees que como amigo te prestaría 100 mil pesos?’, y les dije: ‘Sin duda, Lalo España me diría que sí porque es un gran ser humano’”.

Este momento espontáneo y cargado de humor demostró no solo la química entre ambos comediantes, sino también la profunda amistad que los une tras años de compartir escena y risas en el mundo del espectáculo mexicano.

Entre bromas y respeto mutuo

Aunque la petición del Flaco claramente fue una broma, el tono empático, incluso de preocupación de Lalo dejaron claro que entre ellos hay más que compañerismo: hay respeto, confianza y una amistad construida sobre años de trabajo compartido.

Usuarios en internet no tardaron en reaccionar al acto de generosidad de España a través de comentarios como: “Y también quiero un amigo así”, “Qué bonito”.

Manuel “Flaco” Ibáñez, con más de 50 años de trayectoria, ha trabajado en más de 150 películas y decenas de programas de televisión, destacando por su característico humor pícaro y su talento actoral. Lalo España, por su parte, ha conquistado al público con personajes entrañables como Germán en Vecinos y Márgara Francisca, demostrando su versatilidad en la comedia, el teatro y el cine.