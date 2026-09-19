¿Por qué la ex de Óscar Mario Beteta ‘NO LO DENUNCIÓ’ cuando estaba vivo?: “Tenía absolutamente todo el poder”

“Para él era facilísimo decirle a cualquiera de ellos (sus escoltas), ‘oigan, esta mujer ya me está causando problemitas, denle un escarmiento o simplemente desaparézcanla”.

El pasado 11 de septiembre, Gabriela Alcalá, exesposa de Óscar Mario Beteta levantó la voz ante la muerte del conductor de radio y destapó toda la violencia atroz que vivió a su lado.

“Hace dos días murió el hombre que se dedicó a hacer infelices a muchas mujeres entre ellas yo. A mí en particular me enseñó tantas cosas… por ejemplo los horrores del matrimonio. En ese momento yo fui su tercer esposa y para mí el primero”, indicó.

También afirmó que aquella relación le permitió conocer “la violencia intrafamiliar a su máxima expresión, la violencia emocional, la violencia verbal, pero sobre todo, la violencia física”.

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Hace dos días murió el hombre que se dedicó a hacer infelices a muchas mujeres entre ellas yo.

A mi en particular me enseñó tantas cosas… por ejemplo los horrores del matrimonio. En ese momento yo fui su tercer esposa y para mi el primero.

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Al tiempo, relató un episodio de agresión y “la peor fue cuando en un lugar donde por más que gritara nadie me iba a oír ni ayudar, con todo el odio del universo me pateó e insultó hasta que se cansó. Quedé en shock y creo que nunca, en toda mi vida, había llorado tanto y por tantas horas como en esa ocasión… tenía yo apenas 30 años y cero experiencia para tratar a hombres”.

Finalmente, Alcalá deseó que “ojalá que desde que se enteró de la enfermedad haya sufrido tanto como me hizo sufrir a mí… le deseo de todo corazón muy buen viaje al infierno”.

Una semana después, la exconductora de TV Azteca volvió a romper el silencio y respondió, ante la presión mediática, por qué habría esperado o no lo había denunciado en vida, como mucha gente le cuestionó.

En una entrevista para ‘De Primera Mano’, Alcalá explicó:

“Claro que lo denuncié. De entrada yo soy abogada. Yo estudié Derecho en la Universidad Panamericana de Guadalajara. Y claro que yo lo que quería era justicia y quería denunciar, y claro que lo hice”.

Al tiempo, la comunicadora manifestó que todo estaba lista para que lo arrestaran, pero hubo algo que la hizo retractarse.

“Cuando ya se acercaba el momento en que fuera la patrulla por él para llevarlo a declarar me vi y dije ‘¿qué estoy haciendo?, estoy sola, no tengo nadie que me defienda, papá, hermano, nadie’. Y era meterme como a las patadas con Sansón porque yo conocía perfectamente bien los alcances que él podía tener. Él tenía absolutamente todo el poder”, recordó.

También manifestó que el miedo que le apareció no llegó de la nada.

“El Secretario de Estado que tú quisieras le contestaba, porque yo lo vi, yo lo viví, yo sabía cómo él se manejaba. Entonces dije ‘mi denuncia de ninguna manera va prosperar’, y al hacerlo yo o hacerlo más público a lo único que me exponía era a que me mandara matar porque él tenía escoltas pagados por ti, por Lalo, por todos los ciudadanos porque se los regalaban, no me acuerdo si de Gobernación o de dónde”.

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Gabriela Alcalá, la tercera esposa de Óscar Mario Beteta, denuncia al fallecido periodista por agresiones. Instagram

Finalmente, Gabriela contó que para el fallecido Beteta era cuestión de levantar el teléfono para detenerla en sus intentos por obtener justicia por la violencia de la que fue víctima.

“Para él era facilísimo decirle a cualquiera de ellos (sus escoltas), ‘oigan, esta mujer ya me está causando problemitas, denle un escarmiento o simplemente desaparézcanla. Y claro que era capaz. Yo dije ‘basta, en algún momento habrá justicia, existe el karma, Dios, la justicia divina. Y mira, finalmente parece ser que se logró”, concluyó.