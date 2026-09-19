Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

¿Por qué la ex de Óscar Mario Beteta ‘NO LO DENUNCIÓ’ cuando estaba vivo?: “Tenía absolutamente todo el poder”

Gabriela Alcalá expone, ante la presión mediática, por que las víctimas se tardan, incluso hasta la muerte de su agresor, para contar el infierno que vivieron.

Septiembre 18, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Ex-Oscar-Mario-Beteta.jpg

La exesposa número tres de Óscar Mario Beteta lo denunció de violencia intrafamiliar.

YouTube

“Para él era facilísimo decirle a cualquiera de ellos (sus escoltas), ‘oigan, esta mujer ya me está causando problemitas, denle un escarmiento o simplemente desaparézcanla”.

El pasado 11 de septiembre, Gabriela Alcalá, exesposa de Óscar Mario Beteta levantó la voz ante la muerte del conductor de radio y destapó toda la violencia atroz que vivió a su lado.

“Hace dos días murió el hombre que se dedicó a hacer infelices a muchas mujeres entre ellas yo. A mí en particular me enseñó tantas cosas… por ejemplo los horrores del matrimonio. En ese momento yo fui su tercer esposa y para mí el primero”, indicó.

También afirmó que aquella relación le permitió conocer “la violencia intrafamiliar a su máxima expresión, la violencia emocional, la violencia verbal, pero sobre todo, la violencia física”.

TE RECOMENDAMOS: Ex de Óscar Mario Beteta denuncia a días de su muerte: “Me enseñó los horrores del matrimonio. ME PATEÓ”

Al tiempo, relató un episodio de agresión y “la peor fue cuando en un lugar donde por más que gritara nadie me iba a oír ni ayudar, con todo el odio del universo me pateó e insultó hasta que se cansó. Quedé en shock y creo que nunca, en toda mi vida, había llorado tanto y por tantas horas como en esa ocasión… tenía yo apenas 30 años y cero experiencia para tratar a hombres”.

Finalmente, Alcalá deseó que “ojalá que desde que se enteró de la enfermedad haya sufrido tanto como me hizo sufrir a mí… le deseo de todo corazón muy buen viaje al infierno”.

Una semana después, la exconductora de TV Azteca volvió a romper el silencio y respondió, ante la presión mediática, por qué habría esperado o no lo había denunciado en vida, como mucha gente le cuestionó.

En una entrevista para ‘De Primera Mano’, Alcalá explicó:

“Claro que lo denuncié. De entrada yo soy abogada. Yo estudié Derecho en la Universidad Panamericana de Guadalajara. Y claro que yo lo que quería era justicia y quería denunciar, y claro que lo hice”.

Al tiempo, la comunicadora manifestó que todo estaba lista para que lo arrestaran, pero hubo algo que la hizo retractarse.

“Cuando ya se acercaba el momento en que fuera la patrulla por él para llevarlo a declarar me vi y dije ‘¿qué estoy haciendo?, estoy sola, no tengo nadie que me defienda, papá, hermano, nadie’. Y era meterme como a las patadas con Sansón porque yo conocía perfectamente bien los alcances que él podía tener. Él tenía absolutamente todo el poder”, recordó.

También manifestó que el miedo que le apareció no llegó de la nada.

“El Secretario de Estado que tú quisieras le contestaba, porque yo lo vi, yo lo viví, yo sabía cómo él se manejaba. Entonces dije ‘mi denuncia de ninguna manera va prosperar’, y al hacerlo yo o hacerlo más público a lo único que me exponía era a que me mandara matar porque él tenía escoltas pagados por ti, por Lalo, por todos los ciudadanos porque se los regalaban, no me acuerdo si de Gobernación o de dónde”.

Te puede interesar:
wendy guevara y marlon.jpg
Famosos
Aparece el hombre al que Wendy Guevara le compró una camioneta y el enganche de una casa: “Se humilla solito”
Agosto 31, 2026
 · 
Alejandro Flores
nominados eliminación 30 de agosto.jpg
Famosos
¿Quién fue el quinto eliminado y cuál fue su reacción en La Casa de los Famosos México?
Agosto 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
mariana ochoa ernezto laguardia (1).jpg
Famosos
Mariana Echeverría narra por primera vez el drama de perder a su bebé
Agosto 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
mariana ochoa ernezto laguardia.jpg
Famosos
El día que Mariana Ochoa renunció a Televisa: “Me voy a una televisora más chica”, le dijo a Laguardia
Agosto 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
yanet garcia la casa de los famosos.jpg
Famosos
Así vivía Yanet García cuando era pobre en Monterrey: se parecía al Exilio de La Casa de los Famosos
Agosto 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
jessicacoch-.jpg
Famosos
A Jessica Coch el paso del tiempo no le preocupa y menos la diferencia de edad con su pareja, 9 años menor
Agosto 29, 2026
 · 
Grisel Vaca
mariana-ochoa-aldorendon-ariborovoy.jpg
Famosos
Acusan a Ari Borovoy como el motivo por el que Aldo Rendón ataca a Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos Mx
Agosto 29, 2026
 · 
TVyNovelas
victornoriega--.jpg
Famosos
Víctor Noriega decidió cuidarse y nos cuenta cómo logró recuperar su peso después de subir 20 kilos
Agosto 29, 2026
 · 
Grisel Vaca

NO TE VAYAS SIN LEER: Murió Óscar Mario Beteta, periodista y conductor de radio a los 70 años

Gabriela-Alcala.jpg

Gabriela Alcalá, la tercera esposa de Óscar Mario Beteta, denuncia al fallecido periodista por agresiones.

Instagram

Finalmente, Gabriela contó que para el fallecido Beteta era cuestión de levantar el teléfono para detenerla en sus intentos por obtener justicia por la violencia de la que fue víctima.

“Para él era facilísimo decirle a cualquiera de ellos (sus escoltas), ‘oigan, esta mujer ya me está causando problemitas, denle un escarmiento o simplemente desaparézcanla. Y claro que era capaz. Yo dije ‘basta, en algún momento habrá justicia, existe el karma, Dios, la justicia divina. Y mira, finalmente parece ser que se logró”, concluyó.

Conductora TV Azteca agresiones violencia intrafamiliar
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
pacodemaria.jpg
Famosos
Paco de María celebra casi dos décadas en los escenarios sin traicionarse: “He rechazado muchos proyectos”
Septiembre 18, 2026
 · 
Gilberto Barrera
Aleks Syntek deja nombramiento en UNICEF
Famosos
Aleks Syntek SE VA DEL PAÍS tras la polémica del 15 de septiembre: “México pronto te dejaré en paz”
Septiembre 18, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Mariana-Ochoa.jpg
Famosos
Erika Zaba ESTALLA contra Mariana Ochoa por sus dichos en LCDLF y le pone freno para que ya no hable de OV7
Septiembre 18, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
christian nodal venganza cazzu
Famosos
Christian Nodal niega estar frenando la ‘Ley Cazzu’… ¡pero sí ESTÁ EN CONTRA del nombre!
Septiembre 18, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Ben-Saunders.jpg
Hollywood
Reportan el deceso de Ben Saunders, primer ganador de ‘La Voz’; fue hallado sin vida en un lago
El músico había sido reportado como desaparecido.
Septiembre 18, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Michelle-Zepeda.jpg
Viral
ARRESTAN a Michelle Zepeda, conductora de N+ tras atropellar fatalmente a un motociclista
Varios testigos dijeron que habría intentado huir del lugar.
Septiembre 18, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
aylin mujica mauro menendez (1).jpg
Famosos
Sigue el calvario de Aylín Mujica para recuperar los restos de su hijo muerto hace dos meses
La actriz reveló que hará con sus cenizas cuando finalmente las tenga en su poder
Septiembre 18, 2026
 · 
Alejandro Flores
mhoni vidente gala.jpg
Famosos
Mhoni Vidente predice cómo terminará Gala Montes tras su presunta crisis emocional
La tarotista tiene claro que la actriz atraviesa por un momento crucial
Septiembre 18, 2026
 · 
Alejandro Flores