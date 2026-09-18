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Erika Zaba ESTALLA contra Mariana Ochoa por sus dichos en LCDLF y le pone freno para que ya no hable de OV7

Erika Zaba se dijo harta de que Mariana haga confesiones íntimas de la banda.

Septiembre 18, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Erika Zaba busca que Mariana Ochoa deje de hablar de ella y sus demás compañeros de OV7.

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“Yo lo que no estoy de acuerdo es que Mariana hable mal de mí o alguno de nosotros cuando no le hicimos absolutamente nada”.

Mariana Ochoa no ha dudado en contar varias historias de los exintegrantes de OV7 a su paso por ‘La Casa De Los Famosos’. Les ha sacado sus trapillos al sol y ha hablado sobre los conflictos internos de la banda.

Ante ello, Erika Zaba ya le exigió un freno a sus declaraciones. Al tiempo, confirmó que le envió un mensaje directo a su teléfono para establecer límites claros frente a sus revelaciones una vez que salga del reality.

La exOV7 explicó que su malestar surgió tras escuchar diversas versiones de pasajes privados en semanas recientes.

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Las cuatro décadas de historia de la agrupación motivaron un intento de diálogo privado para detener la difusión de desacuerdos pasados.

“Yo nunca he hablado mal de mis compañeros. A partir de que se acabó la gira y nos separamos, no hay una sola declaración mía”, aseguró Zaba.

Luego, reprochó que se mantengan señalamientos públicos en contra los antiguos miembros de OV7 sin que existieran agresiones previas, según su criterio.

“No sé por qué Mariana sigue haciendo declaraciones malas, vi unas que hizo mías que no me parecían, pero para qué hablar del otro”, indicó.

Erika insistió en que las declaraciones de Ochoa le afectan de manera directa. “Yo lo que no estoy de acuerdo es que Mariana hable mal de mí o alguno de nosotros cuando no le hicimos absolutamente nada”, afirmó.

La intérprete de ‘Enloquéceme’ recalcó que los relatos de Mariana son una perspectiva distorsionada sobre los desacuerdos internos.

“Duele, lastima, es una verdad que habla desde su trinchera, la tiene manipulada a su favor”, aseveró.
Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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NO TE VAYAS SIN LEER: Erika Zaba le pide a Mariana Ochoa que NO HABLE DE OV7 si entra a ‘La Casa de los Famosos’

Y finalizó: “De mi parte, no voy a hablar mal de ella, nos une más toda la amistad de años que los malentendidos de los últimos meses”.

La exOV7 reveló que buscó un canal de contacto directo para expresar su inconformidad y proponer un encuentro cara a cara al concluir el reality.

ERIKA ZABA Mariana Ochoa La Casa de los Famosos México No te pierdas
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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