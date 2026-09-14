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Ex de Óscar Mario Beteta denuncia a días de su muerte: “Me enseñó los horrores del matrimonio. ME PATEÓ”

Gabriela Alcalá, exconductora de noticias de TV Azteca sorprendió al revelar las atrocidades que vivió cuando se casó con el comunicador.

Septiembre 14, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Gabriela Alcalá, la tercera esposa de Óscar Mario Beteta, denuncia al fallecido periodista por agresiones.

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“Le deseo de todo corazón muy buen viaje al infierno”.

El pasado 9 de septiembre se confirmó la noticia de la muerte del conductor de radio Óscar Mario Beteta. Muchos de sus familiares, amigos y colegas lamentaron el deceso del comunicador, sin embargo, hubo quienes agradecieron la muerte de su más grande agresor.

Fue Gabriela Alcalá, su tercera esposa, quien denunció que durante su matrimonio con Beteta vivió violencia física, emocional y verbal.

La exconductora de noticias de TV Azteca se pronunció dos días después del deceso de Óscar Mario y lo hizo junto a una serie de fotografías que dan muestra de los supuestos días felices desde el

“Hace dos días murió el hombre que se dedicó a hacer infelices a muchas mujeres entre ellas yo.

A mí en particular me enseñó tantas cosas… por ejemplo los horrores del matrimonio. En ese momento yo fui su tercer esposa y para mí el primero”, comienza su relato.

día de su boda.

En su mensaje, Gabriela también cuestiona las muestras de reconocimiento hacia el comunicado, al tiempo que relata episodios de violencia que la hizo vivir.

TE RECOMENDAMOS: Murió Óscar Mario Beteta, periodista y conductor de radio a los 70 años

“Hace dos días murió el hombre que se dedicó a hacer infelices a muchas mujeres entre ellas yo.

A mí en particular me enseñó tantas cosas… por ejemplo los horrores del matrimonio. En ese momento yo fui su tercer esposa y para mí el primero”, comienza su relato.

También afirmó que aquella relación le permitió conocer “la violencia intrafamiliar a su máxima expresión, la violencia emocional, la violencia verbal, pero sobre todo, la violencia física”.

Al tiempo, relató un episodio de agresión y “la peor fue cuando en un lugar donde por más que gritara nadie me iba a oír ni ayudar, con todo el odio del universo me pateó e insultó hasta que se cansó. Quedé en shock y creo que nunca, en toda mi vida, había llorado tanto y por tantas horas como en esa ocasión… tenía yo apenas 30 años y cero experiencia para tratar a hombres”.

Finalmente, Alcalá deseó que “ojalá que desde que se enteró de la enfermedad haya sufrido tanto como me hizo sufrir a mí… le deseo de todo corazón muy buen viaje al infierno”.

Ante la denuncia de la periodista, la viuda de Beteta salió a defender a Óscar Mario y acusó a Gabriela de intentar manchar la memoria de su esposo y cuestionó su versión. Sostuvo que había omitido hablar sobre un supuesto maltrato contra el hijo del conductor de radio.

Al margen, la periodista Martha Guzmán se sumó a la conversación en X, donde respaldó la denuncia: “una de las peores experiencias de mi vida se la debo a ese ser que ya dejó este plano. Te abrazo y pensemos que un acosador, violentado y desgraciado ya no podrá hacer más daño”.

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Otra denuncia de agresión contra Óscar Mario Beteta

Fue en 2018, cuando Zyanya Barceló interpuso una demanda por sustracción de menores, luego de que se llevó a su hijo sin la orden de un juez, y también por violencia de género. En su momento, Barceló señaló que incluso se desactivó la Alerta Amberina del menor debido a las influencias de su expareja.

La pareja se casó en 2014 y tuvieron tres hijos: Óscar Mario, Santiago y María José.

NO TE VAYAS SIN LEER: Esposa de ‘El Patrón’ reaparece tras la detención; UN MES ANTES buscó a Flor Rubio para denunciarlo

@psicofeminismo

Óscar Mario Beteta fue durante décadas una de las voces más reconocidas de la radio y el periodismo mexicano. Tras su muerte, mientras colegas y figuras públicas despedían al periodista, una de sus exesposas, Gabriela Alcalá, decidió contar públicamente otra parte de su historia: la brutal violencia emocional, verbal y física que vivió durante su matrimonio con él. Y no era el primer señalamiento. Años antes, otra expareja, Zyanya Barceló, ya había denunciado públicamente violencia. . El prestigio, la credibilidad social y la triangulación pueden permitir que un hombre señalado por violencia siga construyendo nuevas relaciones mientras las mujeres anteriores quedan convertidas en “las locas”, “las conflictivas” o “las resentidas”. El poder de un violentador no está solamente en lo que hace puertas adentro, sino en cuánta gente, afuera, está dispuesta a creer que él jamás podría hacer algo así. . Gracias Gaby por alzar tu voz 🔥 . #beteta #violentadores #violenciamachista #psicofeminismo #psicologia

♬ sonido original - Fabiola Anaya

Violencia y agresiones en el ámbito laboral

Otro de los momentos que usuarios en redes sociales quisieron resaltar para apoyar la denuncia de Gabriela Alcalá, fue el momento en el que le grita a una reportera que le llama para proponerle una entrevista: “Cállese, vieja pend*ja”.

agresiones violencia intrafamiliar
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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