Paco de María celebra casi dos décadas en los escenarios sin traicionarse: “He rechazado muchos proyectos”

Fiel a las grandes bandas y a la música en vivo, el cantante Paco de María nos contó para TVyNovelas el pódcast sobre las ofertas que rechazó por no traicionar su esencia, de su infancia entre Tijuana y San Diego y del orgullo de vestir de charro para interpretar No me queda más, de Selena.
Hoy, a 19 años de haber iniciado su carrera, tiene claro cuál considera su mayor éxito: seguir cantando.
La palabra que define buena parte de tu carrera parece ser constancia. ¿Qué ha significado para ti?
La constancia, la perseverancia, la paciencia, porque el género que canto es un género no tan movido en nuestro país o en el mercado latino. Entonces mi carrera me ha ayudado a ser mucho más paciente, muy constante, muy perseverante y muy leal a mi convicción, a mi esencia y con el propósito de mover esta música con la que yo crecí en mi casa, que es el género de las grandes bandas, la música en vivo.
¿Qué tan difícil ha sido mantenerte cuando alrededor te dicen que debes seguir otras tendencias?
Es difícil porque definitivamente todo mundo te está diciendo: “¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Esta es la tendencia, está de moda esto, haz eso, haz lo otro”.
“Y me cuesta mucho trabajo salirme de quien soy yo auténticamente y únicamente hacer las cosas por querer tener más éxito, más ingresos”.
¿Has tenido que rechazar proyectos por defender esa convicción?
“Sí he rechazado muchos proyectos y muchas otras cosas por hacer lo que me gusta y lo que me apasiona. Siempre me ha caracterizado mucho por hacer lo que siento en el corazón a través de la música y tratar de no dejarme llevar por todas las tendencias y todas las modas, y ya son 19 años de carrera, que son bastantes.
¿Qué es lo más extraño que te han ofrecido?
“Hace algunos años, entrar a una boy band y hacer otros géneros musicales que probablemente yo no conecto con ellos, prometiéndome más éxito, más movimiento, pero híjole, probablemente soy demasiado necio y empeñado en querer hacer este tipo de música y afortunadamente tengo un público muy amplio que me ha seguido a lo largo de esos 19 años (...).
¿Qué le dirías a quien lleva años picando piedra y está pensando en tirar la toalla?
Creo que todos hemos pasado por ese momento en el que queremos tirar la toalla. Definitivamente es una carrera con muchos altibajos, pero que te regala momentos de mucho crecimiento y de mucha plenitud. Entonces lo que yo diría es: aguanten, que su intención y su propósito tenga que ver con algo más profundo que el únicamente querer ser famoso.
¿Cómo fue tu infancia?
Crecí en una familia muy metida en la música, mi abuelo fue un maestro de canto muy reconocido en la década de los 70, de los 80, que le dio clase a grandes cantantes como Mijares, Emmanuel, Vicky Carr, José José, Lupita D’Alessio..., entonces creo que de ahí viene toda la vena musical. Mi papá tomó clase con mi abuelo, entonces a través de mi papá fue el que me inculcó, habiendo crecido entre Tijuana y San Diego, toda la música de Estados Unidos, la música de las grandes bandas, que es justo la fusión que yo hago, Frank Sinatra, Tony Bennett, Nat King Cole, mezclado con las canciones de Pedro Infante, Jorge Negrete, Javier Solís.
¿Por qué grabar No me queda más, de Selena?
Al igual que el sonido de las grandes bandas, que es lo que generalmente canto, creo que el sonido del mariachi tradicional se ha perdido igual. Y justo grabamos el videoclip en blanco y negro, haciendo un homenaje a las películas de Jorge Negrete y de Pedro Infante, yo vestido de charro con el mariachi, para que también las nuevas generaciones puedan ver un poquito de cómo se hacían las cosas antes, aunque no me estoy comparando con esos grandes intérpretes.
¿Qué significa para ti lucir el traje de charro?
Sientes que estás vestido de México y se siente, se siente.
¿Cuál es hoy el resultado más importante de tu carrera?
Decir: tengo 19 años cantando profesionalmente, eso es lo más importante.
Hay que hacer un fiestón por los 20...
Sí; de hecho, ya estoy viendo dónde vamos a hacer conciertos el año que entra para justo festejar ya dos décadas de cantante.