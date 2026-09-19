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Fans de Carín León preparan DEMANDA COLECTIVA millonaria tras cancelación en ‘The Sphere’

Carín León cerró su residencia con los estragos de la cancelación del 10 de septiembre pasado.

Septiembre 18, 2026 • 
Ericka Rodríguez
carinleon-cancela-show-.jpg

Carín León

Cortesía

El músico sonorense pudo creer que con reprogramar el concierto que canceló sería suficiente, pero sus fans que viajaron hasta Las Vegas continuan molestos por lo que ya dieron señales de que no dejarán las cosas así.

Y es que cientos de asistentes de México y Estados Unidos ya comenzaron a organizarse en rede sociales para plantear una probable demanda colectiva contra el intérprete y su equipo.

Medios reportan la existencia de un grupo de WhatsApp llamado ‘Demanda Colectiva Carín León’, donde intercambian y recaban información sobre los gastos que emitieron para presentarse en ‘The Sphere’.

TE RECOMENDAMOS: Carín León canceló concierto en Sphere de Las Vegas: ¿Por qué no llegó a su propio show?

Gastos por vuelos, hoteles, comida y transporte para asistir y volver del concierto son agregados a la denuncia.

Entre los afectados hay quienes viajaron de ciudades como Ciudad Juarez, México, Canadá, por ello algunos expresaron su inconformidad de que el concierto sea reprogramado hasta septiembre de 2007.

Las organizadoras del grupo de WhatsApp dijeron que buscan asesoría legal para determinar qué compensación podrían solicitar.

Una de las formas titulada ‘Carín León Las Vegas Affected attendee Information Form’ le pide a los quejosos que escriban sobre sus boleto, gastos, hotel del día, si viajó en grupo, y la información del itinerario.

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El equipo de Carín no ha definido el monto ni las peticiones de una eventual demanda. Tampoco ha respondido a la solicitud de declaración sobre la posible acción legal.

Carin León
 Cancelaciones The Sphere
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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