Aleks Syntek SE VA DEL PAÍS tras la polémica del 15 de septiembre: “México pronto te dejaré en paz”

“México pronto te dejaré en paz. Te amo, te prometo volver con excelentes noticias, porque alejarme significa salvación mental y espiritual”.

Luego de ser cuestionado por la manera en la que se dirigió al público el pasado 15 de septiembre en su presentación por las Fiestas Patrias, Aleks Syntek ha compartido varias reflexiones. En sus mensajes posteriores a la polémica afirma que se alejará de México para salvarse mental y espiritualmente.

Y es que en medio del show que ofreció en la alcaldía Benito Juárez, el músico se molestó cuando le pidieron temas de artistas como Juan Gabriel y ‘El Buki’, por lo cual le pidió al público que le solicitaran sus canciones.

Además, se fue contra el reggaetón y el género urbano, de nueva cuenta. Aunque lanzó dardos directos a sus principales exponentes,

TE RECOMENDAMOS: Aleks Syntek grita barbaridades en show del 15 de septiembre: "¡Cállate, soy el Maestro Syntek!”

Entre peticiones a sus fans de que salieran a defenderlo por las dificultades que ha enfrentado, según contó, a lo largo de su trayectoria de 35 años, todo se salió de control.

Tras los cientos de videos, memes y contenido en el que se ve expuesto y descolocado, expresó su sentir de nueva cuenta, aunque dijo que ahora está tranquilo.

“Queridos fans. Me hace sentir muy tranquilo el saber que no coincido con una sociedad con tantas emociones enfermas inmaduras. El problema es que la mayoría de quienes dan su opinión mercenaria no están a la altura del debate”, escribió.

Syntek lamentó que en muchas personas la ignorancia y la incongruencia dominen su camino, pero confió que tal vez en otro momento sus palabras tomen sentido e importancia.

“Qué triste es ver la perseverancia de la ignorancia y la pérdida total de la congruencia han habido tantos personajes en la historia de la humanidad que fueron repudiados en su época pero que sus ideas posteriormente transformaron a la humanidad que ya perdí la cuenta”.

NO TE VAYAS SIN LEER: Aleks Syntek se sigue peleando con la gente: “el tiempo me dará la razón”

Finalmente, aseguró que dejará México y tomará distancia para salvarse.