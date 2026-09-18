Michelle Vieth nos comparte su postura luego de que su hijo mayor expusiera públicamente su distanciamiento

La relación entre Michelle Vieth y su hijo mayor, Leandro Ampudia, atraviesa un momento complicado. Después de que el joven contara su versión del distanciamiento en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, la actriz decidió marcar una línea muy clara: no hablará públicamente de los problemas de su familia. Durante la inauguración de una clínica dental, de la que es socia y embajadora, las preguntas sobre su maternidad fueron inevitables.

Leandro habló con Gustavo Adolfo Infante sobre las diferencias que, según su versión, surgieron entre él y su madre después de que ella se enterara de que tenía una novia. El joven aseguró que se pelearon porque quiere tener una vida propia y relató que Michelle habría llegado sin previo aviso a su departamento en Dakota del Norte.

Ahí, de acuerdo con su testimonio, Michelle tomó las llaves y se llevó el automóvil de Leandro. También afirmó que ella dejó de apoyarlo económicamente, incluido el pago de sus estudios para convertirse en piloto, y que llevan alrededor de un año sin tener contacto.

El relato de Leandro incluso incluyó un supuesto ultimátum entre su madre y su pareja.

Sin embargo, Michelle no quiso entrar en una confrontación pública ni responder a lo dicho por su hijo. Su postura fue mantener los asuntos familiares lejos de los reflectores. “Creo que mi manera de maternar no está a escrutinio público, nunca lo ha estado ni lo estará”, dijo a TVyNovelas durante su encuentro con los medios.

La actriz dejó claro que, aunque la situación se hizo pública, no pretende convertirla en una batalla de declaraciones. Para ella, su papel como madre no debe ser juzgado desde afuera, especialmente cuando quienes opinan no conocen lo que ocurre dentro de una familia.

“Mis hijos son mi todo, por encima de cualquier cosa siempre van a estar mis hijos y creo que el respeto es la base de toda buena comunicación entre todos”, afirmó.

Michelle Vieth también explicó que su manera de enfrentar este tipo de situaciones está relacionada con sus creencias y con la privacidad que quiere conservar para su familia. “Creo que estos temas se tratan como se los menciono, en oración, en casa y no en ningún programa. No en ninguna plataforma, ni en ninguna aplicación, ni en ningún medio”, señaló.

Y aunque Leandro decidió hablar públicamente con Gustavo Adolfo Infante, Michelle no parece dispuesta a responder utilizando el mismo camino. Cuando un reportero le hizo notar que su hijo había roto esa privacidad, ella hizo una precisión: “Pero mi hijo es un joven. Quienes son padres y madres me entienden, y creo que bajo la línea del respeto siempre puede haber una gran solución”, concluyó.