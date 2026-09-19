¿Dónde y con quién anda Gala Montes? Se fue a “curar el corazón”

Gala Montes todavía está en proceso de sanación.

Por lo menos así explica ella esta etapa en la que durante un mes se ha enfrentado, como se dice coloquialmente, con todo mundo: se peleó con Emiliano Aguilar, salió de pleito con Poncho de Nigris, criticó a Arath de la Torre, lanzó fuertes acusaciones contra su madre e incluso salió en malos términos de La Casa de los Famosos.

En días recientes, además, mostró algunas decisiones erráticas, como un corte de cabellos radical, transmisiones en vivo llenas de mensajes de odio y viajes repentinos (fue a Estados Unidos a ver la pelea de Ryan García sin tener boleto para entrar a la función).

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Las fotos que demuestran dónde está Gala Montes

Este fin de semana, sin embargo, será diferente. Por lo menos así lo indica una galería de fotos publicada por Icho Van, músico, mánager, productor y ex novio de Gala.

De acuerdo con las versiones más aceptadas, Icho es quien se ha hecho cargo de estar y acompañar a Gala Montes durante estos días.

Y luego de la vertiginosa etapa de pleitos, se fueron de viaje juntos al Parque Nacional de Secuoyas, ubicado en California, Estados Unidos.

En las fotos publicadas en el Instagram de Icho, se puede ver a a Gala que abraza a una de los secuoyas; y en ese mismo mensaje, la actriz escribió varios emojis de corazones en curación.

Se trata, por cierto, no de cualquier secuoya, sino del General Shermann, identificado como el árbol vivo más grande del mundo.

Este enorme parque está al sur de Sierra Nevada y es un santuario de paz en el que los visitantes suelen acudir en busca de conectar con la naturaleza.

En los comentarios, fans de Gala se alegran de que Icho esté con ella y le aconsejan purificar sus emociones.

