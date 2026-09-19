Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

‘La Bruja Zulema’ hizo ESCALOFRIANTE PACTO de mu3rte con sus hijos: “Si yo me voy, ellos se van conmigo”

‘La Bruja Zulema’ reveló que ya estuvo a punto de morir y que su hija también se iba a ir con ella al más allá.

Septiembre 18, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Bruja-Zulema.jpg

‘La Bruja Zulema’ confesó que ella y sus hijos tienen un pacto de muerte.

Youtube

“Le dije a mi hija ‘¿te vas conmigo? Porque yo me tengo que ir’”.

La colaboradora de ‘Al Extremo’, ‘La Bruja Zulema’, llegó hasta el podcast de Kristal Silva e hizo fuertes revelaciones, pero la que más sorprendió es la que tiene referencia a sus hijos.

Y es que esta promesa tiene otro motivo de mucho peso que dejó un gran dolor en su familia, por ello hicieron un parto y en el momento en el que alguno falte, los otros dos encontrarán la manera de irse.

“Mis hijos y yo tenemos un pacto: el día que yo me vaya ustedes dos se van conmigo.’ Mamá, el día que tú te vayas, mi hermana y yo nos vamos contigo’, ‘el día que llegue a faltar mi hermana nos tenemos que ir con ella’”, así lo confesó la afamada bruja.

TE RECOMENDAMOS: Cynthia Klitbo vivió 14 años en una casa embrujada POR CULPA DE SU EX, Francisco Gattorno

Muchos podrían preguntarse por qué hacer un pacto de este tipo. Y es que la ocultista manifestó que su hijo, de 30 años, perdió la vida por un infarto. “Tenía más poder que yo”.

‘La Bruja Zulema’ desveló que su hijo era santero y que se había preparado y sumergido de lleno hasta que se convirtió en ‘Babalawo’, es decir un sacerdote de la religión Yoruba. Sin embargo, alcanzar este cargo tiene dos consecuencias: la muerte o la cárcel, y en el caso del hijo de la bruja, le llegó la muerte.

Después del fallecimiento, entre la familia había tanto dolor que ‘La Bruja Zulema’ y su hija ya habrían intentado dejar este mundo: “Nos íbamos a suicidar”, confesó.

La forma y el por qué no lo consiguieron también fue explicado:

“Tenemos un gimnasio dentro de casa y ese día habíamos caído en una depresión, yo me quería morir con lo que sucedió. Le dije a mi hija ‘¿te vas conmigo? Porque yo me tengo que ir’. Pero ese día habíamos tomado… llegamos al gym, tenemos unas cuerdas y yo quería agarrarla a ella e irme yo también, pero por algo no se pudo”.
Todo lo que sucede en ‘La Granja VIP’
Comediante-Bicolor.jpg
Famosos
‘El Comediante Bicolor’ toma de SU PROPIA ORINA y le da a Adal Ramones y al ‘Rey Grupero’ en ‘La Granja VIP’
Una de sus víctimas se negó a beber el líquido, pero el mismo ha presentado diarrea, dolor estomacal y dolor de cabeza que asocian a esta “broma”.
Septiembre 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Famosos
Imelda Tuñón ya estaba LISTA PARA ENTRAR a ‘La Granja VIP 2’, pero “no me permitieron avanzar”
Septiembre 07, 2026
Famosos
Manelyk González llega a ‘La Granja VIP 2’ con protecciones ante posibles “TRABAJOS” de Santería de Niurka
Septiembre 07, 2026
Famosos
Pedro Sola cuidará los animales de La Granja VIP pero provoca indignación: “Quieren limpiar su imagen”
Septiembre 07, 2026
Famosos
¿Quién es el diseñador de los vestidos de Kristal Silva en La Granja VIP?
Septiembre 03, 2026

NO TE VAYAS SIN LEER: Raquel Bigorra puso esta cara al ser cuestionada si lanzó embrujo contra Daniel Bisogno

Finalmente, y todavía en shock, la bruja confeso que “salimos del lugar y en la vida volvimos a tomar una copa de alcohol”.

Y aunque han ido recuperándose de la pérdida, sigue en pie el pacto entre madre e hijos.

Bruja Zulema santería
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
pacodemaria.jpg
Famosos
Paco de María celebra casi dos décadas en los escenarios sin traicionarse: “He rechazado muchos proyectos”
Septiembre 18, 2026
 · 
Gilberto Barrera
Aleks Syntek deja nombramiento en UNICEF
Famosos
Aleks Syntek SE VA DEL PAÍS tras la polémica del 15 de septiembre: “México pronto te dejaré en paz”
Septiembre 18, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Mariana-Ochoa.jpg
Famosos
Erika Zaba ESTALLA contra Mariana Ochoa por sus dichos en LCDLF y le pone freno para que ya no hable de OV7
Septiembre 18, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
christian nodal venganza cazzu
Famosos
Christian Nodal niega estar frenando la ‘Ley Cazzu’… ¡pero sí ESTÁ EN CONTRA del nombre!
Septiembre 18, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Ben-Saunders.jpg
Hollywood
Reportan el deceso de Ben Saunders, primer ganador de ‘La Voz’; fue hallado sin vida en un lago
El músico había sido reportado como desaparecido.
Septiembre 18, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Michelle-Zepeda.jpg
Viral
ARRESTAN a Michelle Zepeda, conductora de N+ tras atropellar fatalmente a un motociclista
Varios testigos dijeron que habría intentado huir del lugar.
Septiembre 18, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
aylin mujica mauro menendez (1).jpg
Famosos
Sigue el calvario de Aylín Mujica para recuperar los restos de su hijo muerto hace dos meses
La actriz reveló que hará con sus cenizas cuando finalmente las tenga en su poder
Septiembre 18, 2026
 · 
Alejandro Flores
mhoni vidente gala.jpg
Famosos
Mhoni Vidente predice cómo terminará Gala Montes tras su presunta crisis emocional
La tarotista tiene claro que la actriz atraviesa por un momento crucial
Septiembre 18, 2026
 · 
Alejandro Flores