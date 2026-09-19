‘La Bruja Zulema’ hizo ESCALOFRIANTE PACTO de mu3rte con sus hijos: “Si yo me voy, ellos se van conmigo”

“Le dije a mi hija ‘¿te vas conmigo? Porque yo me tengo que ir’”.

La colaboradora de ‘Al Extremo’, ‘La Bruja Zulema’, llegó hasta el podcast de Kristal Silva e hizo fuertes revelaciones, pero la que más sorprendió es la que tiene referencia a sus hijos.

Y es que esta promesa tiene otro motivo de mucho peso que dejó un gran dolor en su familia, por ello hicieron un parto y en el momento en el que alguno falte, los otros dos encontrarán la manera de irse.

“Mis hijos y yo tenemos un pacto: el día que yo me vaya ustedes dos se van conmigo.’ Mamá, el día que tú te vayas, mi hermana y yo nos vamos contigo’, ‘el día que llegue a faltar mi hermana nos tenemos que ir con ella’”, así lo confesó la afamada bruja.

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Muchos podrían preguntarse por qué hacer un pacto de este tipo. Y es que la ocultista manifestó que su hijo, de 30 años, perdió la vida por un infarto. “Tenía más poder que yo”.

‘La Bruja Zulema’ desveló que su hijo era santero y que se había preparado y sumergido de lleno hasta que se convirtió en ‘Babalawo’, es decir un sacerdote de la religión Yoruba. Sin embargo, alcanzar este cargo tiene dos consecuencias: la muerte o la cárcel, y en el caso del hijo de la bruja, le llegó la muerte.

Después del fallecimiento, entre la familia había tanto dolor que ‘La Bruja Zulema’ y su hija ya habrían intentado dejar este mundo: “Nos íbamos a suicidar”, confesó.

La forma y el por qué no lo consiguieron también fue explicado:

“Tenemos un gimnasio dentro de casa y ese día habíamos caído en una depresión, yo me quería morir con lo que sucedió. Le dije a mi hija ‘¿te vas conmigo? Porque yo me tengo que ir’. Pero ese día habíamos tomado… llegamos al gym, tenemos unas cuerdas y yo quería agarrarla a ella e irme yo también, pero por algo no se pudo”.

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Finalmente, y todavía en shock, la bruja confeso que “salimos del lugar y en la vida volvimos a tomar una copa de alcohol”.

Y aunque han ido recuperándose de la pérdida, sigue en pie el pacto entre madre e hijos.