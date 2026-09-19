¿Cazzu tiene prohibido hablar de Nodal? “Me silenciaron legalmente”

El nuevo pleito de Nodal contra Cazzu, ahora por la llamada “Ley Cazzu”, tiene una peculiaridad que se agrega al entramado que los cantantes han armado desde hace dos años.

En su más reciente comunicado, Cazzu deja entrever que NO puede hablar de Nodal. De hecho, aunque es evidente que se refiere a él y a su pleito legal por la custodia de su hija Inti, no se menciona su nombre en parte alguna del texto.

El actual episodio de la ex pareja fue provocado por las versiones de que Nodal estaba en contra de la Ley Cazzu, que busca facilitar a las madres trámites de sus hijos (pasaportes, permisos de viaje) cuando los padres son deudores o ausentes.

Nodal respondió a través de su oficina con un largo texto en el que negó la acusación.

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“Es falso que Christian Nodal haya promovido un amparo para frenar la llamada ‘Ley Cazzu’. Christian está a favor de cualquier iniciativa que proteja a las niñas y los niños”, se lee en el documento.

¿Qué respondió Cazzu a Nodal?

Sin embargo, como lo informamos en TVyNovelas, sí confirmó que existe un amparo aunque es para cuestionar no la iniciativa sino el nombre, el cual, estaría basado en una versión de la historia que no es real, según Christian.

“No cuestiona la ley, sino el uso de una historia falsa sobre su pequeña hija para promoverla. No existe ninguna resolución judicial ni prueba que determine que Christian haya incumplido con sus obligaciones. Tampoco ha negado permisos para que su hija viaje o para que su madre pueda trabajar”, expuso.

Ahora es el turno de Cazzu para responder, y lo hizo a través de un texto en su perfil de X.

Me silenciaron legalmente y sobre todo injustamente. Lo hicieron exactamente para poder hacer esto: MENTIR y MANIPULAR una situación que se cae de madura. Yo opté por no coartar la libertad de nadie para hablar, porque pienso que el pez por la boca muere. (Todavía no sé si acerté).

Viéndome obligada a defenderme una vez más… pic.twitter.com/Lld0ET4vEe — Cazzu™ (@cazzuoficial) September 18, 2026

La cantante argentina repitió más adelante en su comunicado que ya no puede referirse al conflicto que mantiene con Nodal.