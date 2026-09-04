Pierde la vida la icónica voz de ‘Los Simpson’; toda una generación creció escuchándolo

El mundo del doblaje está de luto tras darse a conocer el deceso de quien fuera la icónica voz de ‘Los Simpson’. El actor formó parte de series animadas que acompañaron varias generaciones.

El intérprete que también prestó su voz a ‘Scooby-Doo’, murió a los 85 años.

Fue este 2 de septiembre cuando partió Francisco Reséndez, aunque la noticia fue divulgada hasta la tarde de este 4 de septiembre.

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Hasta el momento, la familia del actor de doblaje no ha informado de manera pública la causa de su muerte.

Colegas y seguidores de ‘Don Paco’ lamentaron su partida y reconocieron su trayectoria de más de seis décadas. Sy trabajo abarcó actuación de voz, dirección, traducción y adaptación de doblaje para televisión, cine y animación.

¿Quién fue Francisco Reséndez?

Nació el 10 de julio de 1941 y comenzó su carrera en el mundo del doblaje durante la década de 1950. Luego se convirtió en uno de los intérpretes y directores vinculados con algunas producciones reconocidas en México y Latinoamérica.

Una de las voces por las que más se le recuerda es la del famoso perro detective en episodios de ‘El Show de Scooby-Doo’ y ‘El Show de Scooby-Doo y Scrappy Doo’.

También está relacionado con la dirección de las primeras temporadas de ‘Los Simpson’. Durante ese periodo, prestó su voz a personajes secundarios.

Su carrera incluyó otros títulos de animación como ‘Los Halcones Galácticos’ y ‘Donkey Kong’. En años recientes, nuevas generaciones de espectadores reconocieron su voz por personajes como ‘Dot Pixis’, comandante del Cuerpo de Guarnición en ‘Attack on Titan’.

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También participó en ‘Desencanto’, donde interpretó a ‘Pops’, además de intervenir en otros proyectos de animación, televisión, cine y anime.

Descanse en paz.