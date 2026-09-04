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¿Por qué entró Abelito a La Casa de los Famosos y quién retará a Masad Altamimi por el robo de salvación?

La gala de este 3 de septiembre tuvo invitados sorpresa; además de Abelito, entraron al Elevador del Destino otros dos ex habitantes

Septiembre 03, 2026 • 
Alejandro Flores
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Abelito volvió a La Casa de los Famosos México

ViX

Gema Garoa y Memo Schutz se subieron al elevador del destino.

La primera consiguió ese beneficio por ganar la moneda del destino; el segundo gracias precisamente a que Gema lo eligió.
El ganador del elevador del destino se convierte de manera automática en retador por la Salvación.
Recordemos que en este reto por la Salvación participan el líder de la semana, el ganador de la dinámica semanal y el ganador del elevador del destino.
El vencedor (que se decide hasta mañana viernes) obtiene el beneficio de salvar a alguno de los nominados.
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Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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¿Qué pasó en el elevador del destino este 3 de septiembre?

A diferencia de otros elevadores, en esta ocasión la trivias no fueron sobre la actual Casa de los Famosos, sino de los finalistas del año pasado. Además, Abelito entró junto con ellos en el papel de elevadorista.

  • Primera trivia

Gema Garoa falló al intentar completar un rap de Abelito
Memo Schutz falló con una trivia sobre Aldo de Nigris y Aarón Mercury

  • Segundo nivel

Sorpresivamente entraron al elevador Elaine Haro y Shiky, participantes de LCDF 2025.
La primera trivia fue sobre las citas de Elaine. Memo le atinó a la respuesta
La segunda pregunta fue sobre un perfume que usaba Shiky. Gema falló

  • Tercer nivel

Gema Garoa atinó la tercera trivia
Memo Schutz adivinó en este nivel en una pregunta sobre Arantza Ruiz cuando se cambió de cuarto

Memo fue el ganador del elevador del destino y Abelito le entregó dos sobres, los cuales no puede abrir sino hasta mañana viernes por lo que es un misterio su contenido.

Memose convirtió en retador de Karina Torres en el reto de Robo de Salvación.

¿Quién retará a Masad Altamimi?

El reto por el Robo de salvación enfrentó a Memo Schutz contra Karina Torres, quienes concursaron en un juego de destreza: recorrer un laberinto con figuras que simulaban naves espaciales.
Karina resultó muy hábil y derrotó ampliamente a Memo Schutz por lo que se convirtió en retadora.
Este viernes 3 de septiembre, Karina y Masad Altamimi competirán por la Salvación.

La Casa de los Famosos México No te pierdas
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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