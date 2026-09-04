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Mhoni Vidente saca la carta del diablo par Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo: la predicción es preocupante

La tarotista preguntó a las cartas sobre la presunta crisis matrimonial de ambos Derbez

Septiembre 03, 2026 • 
Alejandro Flores
mhoni vidente eiugenio derbez jose eduardo derbez.jpg

Mhoni Vidente predice el futuro de los Derbez

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La situación de José Eduardo Derbez y su esposa Paola Dalay aún tiene aspectos misteriosos.

Ante las versiones de que atravesaban una crisis matrimonial, optaron por el silencio y solamente deslizaron que sería hasta que José Eduardo volviera de un viaje de trabajo que aclararían el estado de su relación.
El regreso del actor finalmente sucedió hace dos semanas y desde entonces han hecho un par de apariciones públicas que han generado todavía más dudas. Por ejemplo, durante la alfombra roja de la serie de ViX “Hotel todo incluido”, evitaron darse un beso ante las cámaras de la prensa.
Y José Eduardo asegura que no tiene por qué aclarar si están o no distanciados, ya que ellos nunca dijeron que tenían una crisis.

Ante este galimatías, Mhoni Vidente tiene una respuesta gracias a las cartas del tarot, en las cuales no solamente aparece José Eduardo, también su papá, Eugenio Derbez.
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¿Qué dice Mhoni Vidente sobre los matrimonios de Eugenio y José Eduardo Derbez?

De acuerdo con Mhoni, José Eduardo es víctima de una especie de herencia emocional, en la que Eugenio le heredó la costumbre de “mover su amor”.

“Lamentablemente lo que está pasando Eugenio es que lo afecta lo que dicen de la separación de José Eduardo. Qué triste: yo creo que todo tiene un principio y un final, el amor no se acaba, nada más lo mueves de lugar”.
Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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En ese sentido, la tarotista sacó la carta del diablo y la torre, lo que significa un mal augurio: de acuerdo con Mhoni, tanto José Eduardo como Eugenio tienen problemas maritales.

“Tienen pleitos peor ojalá que se resuelvan porque Alessandra es una mujer muy guapa pero a veces el amor lo mueves demasiado”.

La crisis al interior de la relación de Eugenio y Alessandra se debe, dice Mhoni, a que los dos están saturados de trabajo.

“Eugenio siempre ha sido muy enamorado, se ha movido constantemente y eso es lo que copia José Eduardo”.

eugenio derbez josé eduardo derbez Mhoni Vidente predice
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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