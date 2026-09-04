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Ovnis y brujería en Catemaco: así fue el último viaje de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo VII

El músico, que fue asesinado este martes, dejó testimonio de su búsqueda espiritual

Septiembre 03, 2026 • 
Alejandro Flores
camilo septimo tecladista.jpg

Camilo VII en Catemaco

Captura “Te recuerdo”

Jonathan lo recordaba como un viaje creativo de 9 horas por carretera.

Ahora, tras su asesinato, esa experiencia adquiere una dimensión incluso espiritual porque fue el último que hizo junto a los integrantes de Camilo VII.
Fue un viaje que hicieron a Catemaco, Veracruz, con la intención de buscar inspiración para el segundo volumen de su disco Mapas.
De acuerdo con el testimonio que dejaron en videos que se publicaron en su perfil de Instagram, en ese viaje eran capaces de detenerse casi en cualquier lugar, prender una fogata, sacar los instrumentos y ponerse a componer.

La experiencia de Camilo Séptimo en Catemaco

En Catemaco, Jonathan y sus compañeros de grupo entraron en contacto con la experiencia de la brujería que se practica en ese lugar de Veracruz desde la época preshipánica con el chamanismo de los Olmecas, que luego se fusionó con las creencias y prácticas católica y afrocaribeña.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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En uno de los videos que compartieron en redes sociales, se ve a los músicos en una de estas dinámicas guiados por una chamana.

“Llegamos a Catemaco cargando muchas cosas que necesitábamos soltar. Este viaje nos abrió a otras dimensiones, a conectar desde el corazón y la energía con nuestros seres queridos, a liberar emociones que llevábamos dentro”, cuentan en el video.

De esa experiencia nació la canción “Te recuerdo”

Los ovnis y el eclipse

Pero no es el único lugar místico que visitaron. También fueron a un lugar que describen como “mágico”.

“Me acordé de un lugar al que nos llevaba mi papá y que era un lugar para avistamientos de ovnis”.

De ese viaje nació “Luna roja” y su encanto fue que sucedió justo mientras en el cielo se veía un eclipse.

“Volvimos a aquel lugar del que tantas veces habíamos escuchado hablar, sin saber que llegaríamos justo el día de un eclipse”

Camilo Séptimo
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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