Querida actriz de doblaje y voz de ‘Chip y Dale al rescate’ FALLECE a los 107 años

La industria del doblaje está de luto tras perder a una de sus voces más queridas y longevas.

La comunidad del doblaje en México confirmó el deceso de Dolores Muñoz Ledo, una de las actrices más destacadas y respetadas y con una trayectoria que incluyó varias décadas.

Su muerte, a los 107 años, tomó por sorpresa a sus familiares, colegas y amigos principalmente por la extraordinaria longevidad de la intérprete, quien permaneció activa y cercana a su gremio hasta sus últimos años de vida.

Fue la Asociación Nacional de Actores (ANDA) quien dio a conocer la lamentable noticia de Muñoz Ledo Ortega, reconocida por sus trabajos en el doblaje y en radionovelas.

A lo largo de su carrera, la actriz se ganó el respeto de colegas y directores por su disciplina y su capacidad para adaptarse a los cambios tecnológicos del medio.

Desde la era analógica hasta la digital, Dolores también conocida como ‘Marcela Septién’, mantuvo una presencia constante, demostrando que la experiencia y el talento no tienen fecha de caducidad.

Su muerte generó una ola de mensajes en redes sociales por parte de actores de doblaje, estudiantes y fanáticos que reconocieron su influencia. Muchos destacaron que su voz acompañó momentos importantes de su infancia y que su legado permanecerá vivo en cada personaje que interpretó.

La trayectoria de Muñoz Ledo Ortega

Dolores comenzó su carrera en una época en la que el doblaje se llevaba a cabo en estudios pequeños, con procesos manuales y un nivel de exigencia que requería precisión.

Por décadas participó en un amplio catálogo de producciones que abarco desde el cine clásico hasta animación contemporánea.

Su versatilidad le permitió interpretar personajes de todas las edades, desde figuras maternales hasta mujeres de carácter fuerte, pasando por roles cómicos que demostraban su dominio del ritmo y la intención.

Ella vio nacer al doblaje latino en Nueva York, siendo la primera voz de ‘Chip’ y ‘Sorceress’ en ‘He-Man’.

Para 1943 fue contratada por la Metro Goldwyn Mayer para realizar los primeros doblajes mexicanos, por lo que se le considera pionera en la industria del doblaje. El papel más destacado de Dolores Muñoz Ledo Ortega fue cuando le dio voz en español a la actriz sueca ‘Signe Hasso’ en producciones como:

‘Dangerous Partners’

‘The Seventh Cross’

‘Assignment in Brittan’

Asimismo por interpretar a ‘Phyllis Thaxter’ y participar en películas, series y hasta animación:



‘Rocky IV’ (1985) como ‘Adrian Pennino’ en el doblaje original mexicano

‘Chip y Dale al rescate’ (1989) como ‘Chip’

‘Capitán Harlock’ como ‘Amora’

‘Robotech: La saga de Macross’ - ‘Tía Lina’ (doblaje original)

‘He-Man y los Amos del Universo’ (1983)

‘Oro en el barro’ (1946) como ‘Mary’

‘Fuimos los sacrificados’ (1945) como ‘Sandy Davyss’

‘Abbott y Costello: En Hollywood’ (1945) como ‘Ruthie’

‘El retrato de Dorian Gray’ (1945) como ‘Kate’

‘Su alteza y el botones’ (1945) como ‘Leslie Odell’

‘Una gran dama’ (1944) como ‘Jane Stilham’

‘En la noche del pasado’ (1942) como ‘Kitty’

‘El puente de Waterloo’ (1940)

‘María Antonieta’ (1938) como ‘Madame Lamballe’ Dolores Muñoz Ledo Ortega ganó reconocimiento en los años 60 por la radionovela: ’Kalimán: El juego de la muerte’.

Descanse en paz.

