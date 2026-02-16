Suscríbete
Famosos

Querida actriz de doblaje y voz de ‘Chip y Dale al rescate’ FALLECE a los 107 años

La industria del doblaje está de luto tras perder a una de sus voces más queridas y longevas.

Febrero 16, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Dolores-Muñoz-Ledo.jpg

Dolores Muñoz Ledo participó en un amplio catálogo de producciones que abarco desde el cine clásico hasta animación contemporánea.

Instagram

La industria del doblaje está de luto tras perder a una de sus voces más queridas y longevas.

La comunidad del doblaje en México confirmó el deceso de Dolores Muñoz Ledo, una de las actrices más destacadas y respetadas y con una trayectoria que incluyó varias décadas.

Su muerte, a los 107 años, tomó por sorpresa a sus familiares, colegas y amigos principalmente por la extraordinaria longevidad de la intérprete, quien permaneció activa y cercana a su gremio hasta sus últimos años de vida.

Fue la Asociación Nacional de Actores (ANDA) quien dio a conocer la lamentable noticia de Muñoz Ledo Ortega, reconocida por sus trabajos en el doblaje y en radionovelas.

MIRA TAMBIÉN: Finalista de “La Voz México” muere a los 27 años: sucumbió ante la depresión

A lo largo de su carrera, la actriz se ganó el respeto de colegas y directores por su disciplina y su capacidad para adaptarse a los cambios tecnológicos del medio.

Desde la era analógica hasta la digital, Dolores también conocida como ‘Marcela Septién’, mantuvo una presencia constante, demostrando que la experiencia y el talento no tienen fecha de caducidad.

Su muerte generó una ola de mensajes en redes sociales por parte de actores de doblaje, estudiantes y fanáticos que reconocieron su influencia. Muchos destacaron que su voz acompañó momentos importantes de su infancia y que su legado permanecerá vivo en cada personaje que interpretó.

Otras muertes que duelen

Otras muertes que duelen

MURIÓ LUPITA TORRENTERA.jpg
Famosos
Murió Lupita Torrentera, uno de los grandes amores de Pedro Infante: esto es lo que se sabe
Abril 25, 2025
 · 
Judith Martínez
cancun cuerpo
Viral
¡Conmoción en Cancún! Un joven de 20 años murió tras salvar a su amiga en la playa: así encontraron su cuerpo
Abril 25, 2025
 · 
Alexis Ceja

La trayectoria de Muñoz Ledo Ortega

Dolores comenzó su carrera en una época en la que el doblaje se llevaba a cabo en estudios pequeños, con procesos manuales y un nivel de exigencia que requería precisión.

Por décadas participó en un amplio catálogo de producciones que abarco desde el cine clásico hasta animación contemporánea.

Su versatilidad le permitió interpretar personajes de todas las edades, desde figuras maternales hasta mujeres de carácter fuerte, pasando por roles cómicos que demostraban su dominio del ritmo y la intención.

Ella vio nacer al doblaje latino en Nueva York, siendo la primera voz de ‘Chip’ y ‘Sorceress’ en ‘He-Man’.

Para 1943 fue contratada por la Metro Goldwyn Mayer para realizar los primeros doblajes mexicanos, por lo que se le considera pionera en la industria del doblaje. El papel más destacado de Dolores Muñoz Ledo Ortega fue cuando le dio voz en español a la actriz sueca ‘Signe Hasso’ en producciones como:

  • ‘Dangerous Partners’
  • ‘The Seventh Cross’
  • ‘Assignment in Brittan’

NO TE VAYAS SIN LEER: Murió el actor James Van Der Beek, protagonista de “Dawson’s Creek”, tras lucha contra el cáncer

Asimismo por interpretar a ‘Phyllis Thaxter’ y participar en películas, series y hasta animación:

  • ‘Rocky IV’ (1985) como ‘Adrian Pennino’ en el doblaje original mexicano
  • ‘Chip y Dale al rescate’ (1989) como ‘Chip’
  • ‘Capitán Harlock’ como ‘Amora’
  • ‘Robotech: La saga de Macross’ - ‘Tía Lina’ (doblaje original)
  • ‘He-Man y los Amos del Universo’ (1983)
  • ‘Oro en el barro’ (1946) como ‘Mary’
  • ‘Fuimos los sacrificados’ (1945) como ‘Sandy Davyss’
  • ‘Abbott y Costello: En Hollywood’ (1945) como ‘Ruthie’
  • ‘El retrato de Dorian Gray’ (1945) como ‘Kate’
  • ‘Su alteza y el botones’ (1945) como ‘Leslie Odell’
  • ‘Una gran dama’ (1944) como ‘Jane Stilham’
  • ‘En la noche del pasado’ (1942) como ‘Kitty’
  • ‘El puente de Waterloo’ (1940)

  • ‘María Antonieta’ (1938) como ‘Madame Lamballe’

    Dolores Muñoz Ledo Ortega ganó reconocimiento en los años 60 por la radionovela: ’Kalimán: El juego de la muerte’.

Descanse en paz.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
tiby medina.jpg
Famosos
Pareja de "¿Apostarías por mí?” abandona el reality por una “situación extrema”
Febrero 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
emmanuel palomares hermanos coraje.jpg
Famosos
Emmanuel Palomares ahora es un vaquero: así aprendió a florear la cuerda y jinetear caballo
Febrero 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
leo rosas cantantemuerto.jpg
Famosos
Finalista de “La Voz México” muere a los 27 años: sucumbió ante la depresión
Febrero 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
FOTO-tvyn-R.psd.png
Famosos
“El humor para mí no es irrespetuoso, es irreverente”, Nora Velázquez
Febrero 15, 2026
 · 
Grisel Vaca
juan osorio mansion guardian de mi corazon.jpg
Telenovelas
Construyen mansión para Sofía, personaje de Silvia Navarro en “Guardián de mi vida”, y así luce por dentro
“Funciona como si fuera una casa real”, dice el productor Juan Osorio
Febrero 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
el soyate (1).jpg
Famosos
Al interior de El Soyate, el rancho en el que se crió Pepe Aguilar y el más querido por Ángela
El lugar fue motivo de noticia esta semana al quedar cercado por enfrentamientos entre el crimen organizado y la Fuerzas de Reacción Inmediata de Zacatecas
Febrero 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
samadhi zendejas alana flores.jpg
Famosos
Alana Flores revela mensajes con Samadhi Zendejas y asegura que miente
Alana asegura que los 10 kilos que tiene que bajar es un pretexto falso de parte de Samadhi
Febrero 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
lupillo irvera taina.jpg
Famosos
¿Quién es Taina Pimentel y por qué se enamoró de Lupillo Rivera?
La pareja entrará como infiltrada al reality show "¿Apostarías por mí?”
Febrero 15, 2026
 · 
Alejandro Flores