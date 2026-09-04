Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

¿Por qué liberaron a Luis de Llano antes de cumplir las 30 horas de arresto?

El productor salió entre empujones y custodiado por policías

Septiembre 04, 2026 • 
Alejandro Flores
luis de llano.jpg

Luis de Llano

Getty Images / Captura Milenio TV

El caso de Luis de Llano está lejos de terminar.

Aunque hay una resolución de la Suprema Corte de Justicia en donde se le sentencia a pagar una reparación del daño y hacer una disculpa pública, el productor se ha negado a cumplirlo.
Y por tanto, la autoridad decidió, como “medida de apremio”, arrestarlo por dos periodos de 15 horas.
El abogado del productor, sin embargo, asegura que el arresto fue arbitrario e ilegal, pues existen dos “suspensiones de amparo”.
Es necesario aclarar que, como lo dijo el propio abogado, estos trámites son en relación con el arresto y no con el caso de daño moral y abuso contra Sasha Sokol.
TE RECOMENDAMOS: Mhoni Vidente saca la carta del diablo par Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo: la predicción es preocupante

Así salió Luis de Llano

Aunque se esperaba que Luis de Llano cumpliera las 30 horas de arresto, solamente estuvo 24 y esta tarde salió libre en medio de empujones y con ayuda de elementos de la Policía Bancaria que lo escoltaron desde la puerta hasta su coche.
El productor no hizo declaraciones.

Hasta ahora no se ha hecho una comunicación oficial respecto a las razones por las que Luis de Llano salió antes de cumplir su segundo periodo de 15 horas.

Todo lo que sucede en ‘La Granja VIP’
Ivonne-Montero.jpg
Famosos
Tras ganar ‘La Casa De Los Famosos’ y jurar NO VOLVER a un reality, se confirma a Ivonne Montero en ‘La Granja’
La actriz es la segunda concursante que ingresará al aislamiento y a las actividades del campo.
Agosto 10, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Famosos
¿Ivonne Montero es la segunda concursante de ‘La Granja VIP’? LAS PISTAS podrían confirmarla
Agosto 07, 2026
Famosos
Tras ganar ‘La Casa De Los Famosos’ y jurar NO VOLVER a un reality, se confirma a Ivonne Montero en ‘La Granja’
Agosto 10, 2026
Famosos
Carlos Trejo es el PRIMER CONFIRMADO para ‘La Granja VIP 2’: “va a pasar algo y quiero estar presente”
Agosto 06, 2026
Famosos
‘La Granja VIP’ copia a ‘La Casa De Los Famosos’ y DA PISTAS para revelar a sus granjeros
Agosto 06, 2026

Sin embargo, el abogado había declarado horas antes que esperaba que el actuario entregara un amparo en contra de la detención por su carácter “arbitrario e ilegal”, y de ese modo permitir la liberación del productor.

Luis de Llano
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Brianda-Deyanara.jpg
Famosos
John Milton confirma que HIPNOTIZÓ A Brianda Deyanara para ganar LCDLF y publica video que lo prueba
Septiembre 08, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
yahir-memo-galamontes.jpg
Famosos
Memo y Yahir están ATERRADOS por la llegada de Gala: “Tengan cuidado, es una gasolina esperando una chispa”
Septiembre 08, 2026
 · 
TVyNovelas
Gaby-Dani-Spanic.jpg
Famosos
Daniela Spanic, a 19 años del derrame cerebral, revela que no se habla con su hermana gemela: “cada quien su vida”
Septiembre 08, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Crista-Gala-Montes.jpg
Famosos
Mamá de Gala explota contra LCDLF por exhibir “ASÍ” a su hija: “antes que el rating debe estar la humanidad”
Septiembre 08, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
a88720cd-6093-49fb-b09b-213ee2f5c944.jpg
Famosos
Amigas famosas abandonan a Farath Coronel en su último adiós; sólo Jessica Esotérica asiste al funeral
“¿En dónde están todas las ahijadas y amigas famosas?”, se repetían los asistentes al último adiós del vidente.
Septiembre 08, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
6140843e-dde9-4af2-8c8d-b36da6c9f5bb.jpg
Viral
‘La Ke Buena’ despide con desgarrador mensaje a locutora; murió en trágico accidente
Una de las figuras más conocidas de la radio perdió la vida mientras viajaba en su automóvil.
Septiembre 08, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
YAHIR-ese-.jpg
Famosos
Ese Pérez criticaba a Mariana Ochoa por comprar inmunidad; hoy hizo lo mismo que ella y Yahir le reclama
Tal como Mariana, Ese Pérez compró la inmunidad por el 40% del presupuesto de La Casa de los Famosos México.
Septiembre 07, 2026
 · 
MrPepe Rivero
chucho-gallegos-luto.jpg
Famosos
Murió Chucho Gallegos, el hombre que transformó el periodismo de espectáculos en México a través de TVyNovelas
El periodista fue el fundador de la revista y creador de los premios TVyNovelas. Descanse en paz.
Septiembre 07, 2026
 · 
TVyNovelas