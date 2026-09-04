¿Por qué liberaron a Luis de Llano antes de cumplir las 30 horas de arresto?

El caso de Luis de Llano está lejos de terminar.

Aunque hay una resolución de la Suprema Corte de Justicia en donde se le sentencia a pagar una reparación del daño y hacer una disculpa pública, el productor se ha negado a cumplirlo.

Y por tanto, la autoridad decidió, como “medida de apremio”, arrestarlo por dos periodos de 15 horas.

El abogado del productor, sin embargo, asegura que el arresto fue arbitrario e ilegal, pues existen dos “suspensiones de amparo”.

Es necesario aclarar que, como lo dijo el propio abogado, estos trámites son en relación con el arresto y no con el caso de daño moral y abuso contra Sasha Sokol.

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Así salió Luis de Llano

Aunque se esperaba que Luis de Llano cumpliera las 30 horas de arresto, solamente estuvo 24 y esta tarde salió libre en medio de empujones y con ayuda de elementos de la Policía Bancaria que lo escoltaron desde la puerta hasta su coche.

El productor no hizo declaraciones.

Hasta ahora no se ha hecho una comunicación oficial respecto a las razones por las que Luis de Llano salió antes de cumplir su segundo periodo de 15 horas.

Sin embargo, el abogado había declarado horas antes que esperaba que el actuario entregara un amparo en contra de la detención por su carácter “arbitrario e ilegal”, y de ese modo permitir la liberación del productor.

