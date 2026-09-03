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Adrián Bedolla “El Jilguero” celebrará 16 años de trayectoria con velada de gala en Teatro Centenario Coyoacán

“Han sido 16 años de cumplir grandes sueños”, dijo el cantante a TVyNovelas.

Septiembre 03, 2026 • 
Grisel Vaca
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Adrián Bedolla “El Jilguero” celebrará 16 años de trayectoria con velada de gala en Teatro Centenario Coyoacán

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El próximo 4 de septiembre, el Teatro Centenario Coyoacán 2 se vestirá de gala para recibir a Adrián Bedolla, mejor conocido como “El Jilguero”, quien celebrará su 16 aniversario de carrera artística con un espectáculo de primer nivel. El intérprete, originario de Jalisco, compartirá escenario con el Mariachi Expresión de México y el reconocido experto en floreo, José Barrera, para ofrecer un recorrido por sus grandes éxitos y un emotivo homenaje a las máximas leyendas de la música vernácula de México.

En la antesala de su presentación, Bedolla reflexionó sobre el camino recorrido y destacó el esfuerzo detrás de su consolidación en la escena musical.

“Han sido 16 años de muchos sacrificios, de tocar muchísimas puertas, pero sobre todo de enaltecer el orgullo de ser mexicanos, defendiendo la música más bonita de todas que es la música de mariachi. Además, han sido 16 años de cumplir grandes sueños”, dijo el cantante a TVyNovelas.

La trayectoria de El Jilguero comenzó temprano. Con apenas 16 años de edad, el artista empezó su sueño en la emblemática Plaza de Garibaldi.

Proveniente de tierras jaliscienses, llegó a la capital del país con la determinación de abrirse paso. “Yo inicié a los 16 años en la emblemática Plaza de Garibaldi, soy de Jalisco y vengo a la Ciudad y empiezo a tocar puertas en los bares… y me atrevo a decir que los sueños sí se cumplen si trabajas arduamente por ellos con mucho profesionalismo y pasión”, compartió.

A lo largo de estos años, Adrián ha logrado posicionarse como una de las voces jóvenes más sólidas del género. Ha compartido cartelera con figuras de la talla de Alberto Ángel “El Cuervo”, con quien realizó una de las giras más exitosas en toda la República Mexicana. Su talento lo ha llevado a pisar los escenarios más importantes del país, incluyendo el Teatro Degollado, el Lunario del Auditorio Nacional, la Feria del Caballo en Texcoco y el Monumento a la Revolución, donde se presentó ante más de 150 mil personas.

Además de su faceta como cantante, Adrián Bedolla ha destacado en el ámbito teatral al protagonizar la puesta en escena No te Vayas Pedro, personificación del icónico ídolo mexicano que fue autorizada por la marca del propio Pedro Infante. Este gusto y admiración por el Ídolo de Guamúchil le vienen de herencia familiar.

“Tengo la fortuna de haber nacido en el campo mexicano y mi abuelo fue quien me heredó este gusto musical y por él prácticamente conocí a Pedro Infante. Yo soñaba que algún día podría ser como él y poder cantar canciones mexicanas, hacer películas, yo anhelaba y soñaba todo esto”, relató.

Adrián Bedolla “El Jilguero” concierto
Grisel Vaca
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