Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Así era la vida de Aleyda Romero, la nana del tecladista de Camilo VII: “Soñaba con viajar”

El cuerpo de Aleyda fue trasldado a su pueblo, donde se le hizo un funeral con tambora

Septiembre 03, 2026 • 
Alejandro Flores
tecalidsta camilo VII niñera.jpg

Jonathan Meléndez. En el círculo: el funeral de Aleyda

Instagram / Captura X Irlanda Maya

Aleyda Romero usaba su día de descanso para viajar a su pueblo y visitar a su familia.

Ella es la trabajadora doméstica que fue asesinada junto con el tecladista de Camilo VII, Jonathan Meléndez, este martes.
La periodista Irlanda Maya viajó este jueves hasta el pueblo de Aleyda para dar testimonio de su funeral.
En un breve video publicado en su cuenta de X, se puede apreciar la lona que se colocó para cobijar a los deudos de la Romero. Se escucha y se ve también a una banda musical que interpreta canciones de Juan Gabriel como “Amor eterno”.
TE RECOMENDAMOS: Cronología del caso Sasha Sokol

¿Cómo era Aleyda Rolmero?

De acuerdo con los testimonios de familiares y amigos que estuvieron en el funeral, la vida de Aleyda era la de una joven ilusionada con realizar varios sueños.
Tenía apenas 21 años y quería reunir suficiente dinero para emprender un viaje.

“Su familia y amigos la describen como una joven muy cálida, amable, con muchos sueños... una chica muy querida en su comunidad”, se lee en la publicación de Irlanda.
Te puede interesar:
wendy guevara y marlon.jpg
Famosos
Aparece el hombre al que Wendy Guevara le compró una camioneta y el enganche de una casa: “Se humilla solito”
Agosto 31, 2026
 · 
Alejandro Flores
nominados eliminación 30 de agosto.jpg
Famosos
¿Quién fue el quinto eliminado y cuál fue su reacción en La Casa de los Famosos México?
Agosto 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
mariana ochoa ernezto laguardia (1).jpg
Famosos
Mariana Echeverría narra por primera vez el drama de perder a su bebé
Agosto 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
mariana ochoa ernezto laguardia.jpg
Famosos
El día que Mariana Ochoa renunció a Televisa: “Me voy a una televisora más chica”, le dijo a Laguardia
Agosto 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
yanet garcia la casa de los famosos.jpg
Famosos
Así vivía Yanet García cuando era pobre en Monterrey: se parecía al Exilio de La Casa de los Famosos
Agosto 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
jessicacoch-.jpg
Famosos
A Jessica Coch el paso del tiempo no le preocupa y menos la diferencia de edad con su pareja, 9 años menor
Agosto 29, 2026
 · 
Grisel Vaca
mariana-ochoa-aldorendon-ariborovoy.jpg
Famosos
Acusan a Ari Borovoy como el motivo por el que Aldo Rendón ataca a Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos Mx
Agosto 29, 2026
 · 
TVyNovelas
victornoriega--.jpg
Famosos
Víctor Noriega decidió cuidarse y nos cuenta cómo logró recuperar su peso después de subir 20 kilos
Agosto 29, 2026
 · 
Grisel Vaca

La descripción del video también da cuenta de que el cuerpo de Irlanda llegó hacia el mediodía y fue despedida con flores, con incienso y con tambora.

“Aquí el dolor es inmenso... ella trabajaba duro... solo visitaba a su familia un día a la semana que tenía libre.. y aquí ella, en su pueblo y con los suyos era la más feliz del mundo”, informa la periodista.

Camilo Séptimo
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
margarita-gralia---.jpg
Famosos
Margarita Gralia vive en plenitud: A sus 71 años brilla en teatro con “Dios mío, hazme viuda, por favor”
Septiembre 06, 2026
 · 
Nayib Canaán
diosacanales---.jpg
Famosos
Diosa Canales: “Sé que soy imponente... Puedo generar envidia y emociones negativas en mujeres”
Septiembre 06, 2026
 · 
Edson Vázquez
ernesto-dalessio-mentidrags.jpg
Famosos
Ernesto en ‘MentiDrags’ es igualito a Lupita D’Alessio: “Me parezco muchísimo a mi mamá”
Septiembre 06, 2026
 · 
Edson Vázquez
cynthiaklitbo---.jpg
Famosos
Cynthia Klitbo ruega que NO VOTEN por ella: “Ya me quiero ir de La Casa; soy estrella de telenovelas”
Septiembre 05, 2026
 · 
MrPepe Rivero
brianda-deyanara--.jpg
Famosos
Brianda Deyanara sueña con ser estrella de las telenovelas en Televisa tras La Casa de los Famosos Mx
Sin importar hasta dónde llegue en LCDLF México, la poderosa creadora de contenido asegura que su deseo es conquistar la actuación.
Septiembre 05, 2026
 · 
Nayib Canaán
lagranjavip-2026.jpg
Famosos
El corral ya huele a escándalo... ¿Dónde se verá el 24/7 de La Granja VIP y quiénes son los participantes?
Las personalidades más escandalosas de la pantalla se preparan para convivir bajo el mismo techo, en una temporada que promete lodo, alianzas, traiciones y mucha polémica
Septiembre 05, 2026
 · 
TVyNovelas
patricia-cuevas-eduardo-yanez--.jpg
Famosos
Eduardo Yáñez celebra que ganó juicio por supuesto robo a periodista Patricia Cuevas: “Se la pelaron”
La reportera lo acusaba de robarle el celular luego de un zafarrancho donde el actor se enojó cuando le preguntaron si se había convertido al cristianismo.
Septiembre 05, 2026
 · 
TVyNovelas
frases la casa de los famosos.jpg
Famosos
Exhiben a los habitantes de La Casa de los Famosos hablando mal unos de otros pero ni así lo toman en serio
El Borrego Nava, Diego de Erice y Pablo Chagra explotaron contra los habitantes: “Solo Mariana, Gema y Karima se lo toman en serio”
Septiembre 04, 2026
 · 
Alejandro Flores