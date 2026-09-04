Así era la vida de Aleyda Romero, la nana del tecladista de Camilo VII: “Soñaba con viajar”

Aleyda Romero usaba su día de descanso para viajar a su pueblo y visitar a su familia.

Ella es la trabajadora doméstica que fue asesinada junto con el tecladista de Camilo VII, Jonathan Meléndez, este martes.

La periodista Irlanda Maya viajó este jueves hasta el pueblo de Aleyda para dar testimonio de su funeral.

En un breve video publicado en su cuenta de X, se puede apreciar la lona que se colocó para cobijar a los deudos de la Romero. Se escucha y se ve también a una banda musical que interpreta canciones de Juan Gabriel como “Amor eterno”.

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¿Cómo era Aleyda Rolmero?

De acuerdo con los testimonios de familiares y amigos que estuvieron en el funeral, la vida de Aleyda era la de una joven ilusionada con realizar varios sueños.

Tenía apenas 21 años y quería reunir suficiente dinero para emprender un viaje.

“Su familia y amigos la describen como una joven muy cálida, amable, con muchos sueños... una chica muy querida en su comunidad”, se lee en la publicación de Irlanda.

Estoy en el funeral de Aleyda Romero, una chica de 21 años, a quien su familia y amigos describen como una joven muy cálida, amable, con muchos sueños... ella soñaba con viajar... una chica muy querida en su comunidad... la despiden con flores, con incienso, con tambora.. Aquí el… pic.twitter.com/ZF1vl0aYCU — Irlanda Maya (@irlandamaya) September 3, 2026

La descripción del video también da cuenta de que el cuerpo de Irlanda llegó hacia el mediodía y fue despedida con flores, con incienso y con tambora.