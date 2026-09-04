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¿De quién se trata? Confirman que ‘La Casa De Los Famosos México’ tendrá un NUEVO HABITANTE este domingo

Tras la salida Aldo Rendón, la producción del reality busca cubrir su sitio y poner en jaque la dinámica de la casa.

Septiembre 04, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Galilea Montijo confirma que ingresará un nuevo habitante el domingo.

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Varios de los habitantes de ‘La Casa De Los Famosos México’ han resentido la salida de Aldo Rendón, misma que se dio en medio de un complejo estado de salud, según el propio stylist. Sin embargo, la producción del reality tiene un remedio y será el ingreso de un nuevo habitante.

La conductora estelar de ‘La Casa Más Famosa de México’, Galilea Montijo, fue la encargada de dar a conocer que una nueva celebridad llegará durante la sexta gala de eliminación.

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El nuevo participante ingresará por el popular carrusel que hasta ahora sólo había sido utilizado para anunciar la salida de los competidores.

Por el momento, se mantiene como una incógnita la identidad del nuevo habitante, sin embargo, seguidores del programa ya comenzaron a especular sobre quién podría ser.

La llegada del nuevo habitante ocurrirá el próximo 6 de septiembre, mismo momento en el que arranca su reality competencia: ‘La Granja VIP’. Aunque sus formatos son completamente distintos, la esencia del experimento, el encierro y los famosos aislados mientras son grabados 24/7 se mantienen.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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En tanto, crecen las expectativas para conocer al nuevo integrante de ‘La Casa’, quien llegaría a intentar poner en jaque la dinámica tras claros señalamientos de ser la emisión más aburrida que se ha dado en su historia.

La casa de los famosos 4 Galilea Montijo
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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