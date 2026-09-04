Mónica Huarte estuvo A PUNTO DE MORIR en el Monte Everest: sus pulmones se llenaron de agua

“Y no sabía que me iba a pasar todo eso”.

La actriz Mónica Huarte caminó por la alfombra roja de la película ‘El Club del Pie Izquierdo’, donde comparte créditos con Adrián Uribe y María León, y ahí sorprendió al relatar un episodio en el que casi pierde la vida.

El hecho ocurrió en 2017, cuando la famosa ‘Señora Influencer’ viajó al Monte Everest e intentó llegar a un campamento base junto a una amiga.

“Pensé que me iba a petatear”, confesó Huarte.

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Y es que todo comenzó cuando “una amiga me dijo: ‘quiero ir al campamento base del Everest’”. Y le hizo saber también que solamente podría aguantar tantas horas si caminaba junto a ella. Al tiempo, Mónica le respondió: “vámonos”, sin advertir lo que terminaría convirtiéndose en una emergencia.

“Y no sabía que me iba a pasar todo eso”.

Mónica comenzó a presentar complicaciones durante el recorrido, tuvo que ser bajada en helicóptero y trasladada a un hospital.

Aunque no abundó en los detalles del incidente, manifestó que sus pulmones se llenaron de agua.

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Finalmente, contó que aquella experiencia sí llegó a convertirse en un artículo publicado en una revista. Afortunadamente, aseguró que no tuvo secuelas. “No, ninguna consecuencia, por suerte, no”.