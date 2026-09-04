Esposa del as3sin0 del tecladista de ‘Camilo Séptimo’ huye a España tal como HABÍAN QUEDADO

Poco a poco se van desvelando más detalles del multihomicidio que le arrebató la vida al tecladista de ‘Camilo Séptimo’, Jonathan Meléndez. Inicialmente, se ha dado a conocer que el criminal Diego ’N’ estuvo a punto de ser detenido apenas 15 días antes.

Según el comunicador Carlos Jiménez, el ahora señalado ya tenía una orden de aprehensión en su contra desde agosto por el presunto delito de fraude especifico, sin embargo, habría utilizado un amparo a su favor, por lo que se mantenía libre.

Después de informó que Jonathan y su asesino convivieron horas antes. Trascendió que estuvieron jugando pádel en el mismo conjunto residencial. Este gesto de confianza terminó convertido en terror.

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Tras darse a conocer que las víctimas: Jonathan y su esposa Ana Paula fueron atados al igual que a su mascota, una perrita de raza Golden Retriever llamada ‘Nala’, para luego dispararles en otra habitación a Aleyda, quien les ayudaba en casa, y a la pequeña hija del músico, Sofía, se supo que el hijo mayor de la pareja, de 6 años, sobrevivió al mantenerse oculto bajo una cama.

Según las autoridades, el asesino buscaba millones en criptomonedas y dólares, y durante el ataque le exigía a Jonathan que le revelara dónde estaban.

También se sabe que en su ingreso al complejo residencial donde vivía la pareja, Diego ’N’ entregó la identificación de su chofer, Gerardo ’N’, quien también esta detenido y a quien habría querido inculpar para después huir del país junto a su esposa.

El supuesto plan del argentino no salió como esperaba, por lo que su pareja, Paola Mandri salió de México a España, algo que presuntamente habían acordado.

Según el periodista Antonio Nieto, la mujer pudo salir del país porque no existe una orden de aprehensión o proceso penal en su contra. Sin embargo, ha sido señalada por presuntos fraudes relacionados con rentas vacacionales. La Fiscalía Mexiquense necesitaría denuncias formales para abrir una investigación.

En tanto, salieron a la luz distintas acusaciones de personas que aseguraron haber sido víctimas de presuntas estafas. Un caso señala que en julio pasado se rentó una propiedad en Valle de Bravo por una tarifa cercana a los 500 mil pesos. La misma denunciante afirmó que había más afectados por operaciones similares. Horas después del arresto de Diego ’N’ el sitio de internet de su agencia de rentas fue dado de baja.

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Entre tanto dolor, las víctimas han sido despedidas por sus familiares y amigos. Algunos de ellos se resisten a creer que les arrebataron la vida de forma tan brutal.