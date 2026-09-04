¿El personaje de Sergio Goyri en “Tierra de amor y coraje” está maldito? Esto pasó en la versión original

“Se encerraba en nuestro camerino para afrontar los pavorosos dolores”, contó Víctor Alcocer.
Alcocer compartía camerino con Jorge Mistral en la telenovela “Hermanos Coraje”, que estaba convertido en un fenómeno de rating y popularidad.
En la historia, Mistral interpretaba a Pedro Barros, rico terrateniente ambicioso y malvado que anhela apropiarse de las tierras de los hermanos Coraje.
Pero el drama que vivía Jorge Mistral en la vida real era incluso más trágico: desde tres años antes, el actor había sido diagnosticado con cáncer del duodeno, un tipo de cáncer que médicamente es considerado “poco frecuente y raro”.
Pues a Jorge Mistral se lo detectaron en 1969.
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La tragedia de Jorge Mistral en “Hermanos Coraje”
El actor tenía apenas 51 años cuando fue contratado para interpretar al villano de “Hermanos Coraje”, en 1972.
“Se revolcaba en el suelo”, contó Alcocer a la prensa de la época al revelar que él era uno de los pocos que sabían de su enfermedad.
Finalmente, Mistral decidió quitarse la vida el 21 de abril de aquel año, cuando llevaba grabados 72 episodios de “Hermanos Coraje”.
Su “Pedro Barros” fue retomado por Armando Calvo.
Ahora, por primera vez, “Hermanos Coraje” tendrá una nueva versión, producida por El Güero Castro y protagonizada por Sofía Castro, Emmanuel Palomares, Brandon Peniche y Emilio Osorio.
En esta reversión, Pedro Barros está a cargo de Sergio Goyri.