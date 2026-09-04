Suscríbete
Síguenos en:
Telenovelas

¿El personaje de Sergio Goyri en “Tierra de amor y coraje” está maldito? Esto pasó en la versión original

El personaje de Pedro Barros fue interpretado por dos actores en la telenovela “Hermanos Coraje” de 1972

Septiembre 03, 2026
tierra deamor y coraje sergio goyri.jpg

Sergio Goyri es Pedro Barros

TelevisaUnivision

“Se encerraba en nuestro camerino para afrontar los pavorosos dolores”, contó Víctor Alcocer.

Alcocer compartía camerino con Jorge Mistral en la telenovela “Hermanos Coraje”, que estaba convertido en un fenómeno de rating y popularidad.
En la historia, Mistral interpretaba a Pedro Barros, rico terrateniente ambicioso y malvado que anhela apropiarse de las tierras de los hermanos Coraje.
Pero el drama que vivía Jorge Mistral en la vida real era incluso más trágico: desde tres años antes, el actor había sido diagnosticado con cáncer del duodeno, un tipo de cáncer que médicamente es considerado “poco frecuente y raro”.
Pues a Jorge Mistral se lo detectaron en 1969.
TE RECOMENDAMOS: Así era la vida de Aleyda Romero, la nana del tecladista de Camilo VII: “Soñaba con viajar”

La tragedia de Jorge Mistral en “Hermanos Coraje”

El actor tenía apenas 51 años cuando fue contratado para interpretar al villano de “Hermanos Coraje”, en 1972.

“Se revolcaba en el suelo”, contó Alcocer a la prensa de la época al revelar que él era uno de los pocos que sabían de su enfermedad.

Finalmente, Mistral decidió quitarse la vida el 21 de abril de aquel año, cuando llevaba grabados 72 episodios de “Hermanos Coraje”.
Su “Pedro Barros” fue retomado por Armando Calvo.

Ahora, por primera vez, “Hermanos Coraje” tendrá una nueva versión, producida por El Güero Castro y protagonizada por Sofía Castro, Emmanuel Palomares, Brandon Peniche y Emilio Osorio.

En esta reversión, Pedro Barros está a cargo de Sergio Goyri.

Tierra de amor y coraje Sergio Goyri No te pierdas
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
reto de salvacion.jpg
Famosos
Memo Schutz renuncia a la Salvación a cambio de presupuesto y deja campo libre a Masad y Karina; ¿quién ganó?
Septiembre 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
abelito-casa-famosos.jpg
Famosos
¿Por qué entró Abelito a La Casa de los Famosos y quién retará a Masad Altamimi por el robo de salvación?
Septiembre 03, 2026
 · 
Alejandro Flores
eseperez-nominacion--.jpg
Famosos
Sexta gala de nominación en La Casa de los Famosos México: ¿Quién se sumó a la placa con Ese Pérez?
Septiembre 02, 2026
 · 
TVyNovelas
Luisdellano.jpg
Famosos
Detienen a Luis de Llano por incumplir la sentencia condenatoria en caso por abuso contra Sasha Sökol
Septiembre 02, 2026
 · 
Alejandro Flores
margarita-gralia---.jpg
Famosos
Margarita Gralia vive en plenitud: A sus 71 años brilla en teatro con “Dios mío, hazme viuda, por favor”
La actriz asegura que jamás ha tenido problemas trabajando con otras colegas y revela lo que más goza después de más de 40 años de carrera en México.
Septiembre 06, 2026
 · 
Nayib Canaán
diosacanales---.jpg
Famosos
Diosa Canales: “Sé que soy imponente... Puedo generar envidia y emociones negativas en mujeres”
La bomba sexy de Venezuela llegó a México para quedarse y comparte que tiene en la mira entrar a Perfume de Gardenia.
Septiembre 06, 2026
 · 
Edson Vázquez
ernesto-dalessio-mentidrags.jpg
Famosos
Ernesto en ‘MentiDrags’ es igualito a Lupita D’Alessio: “Me parezco muchísimo a mi mamá”
Lo acompañamos a su caracterización para su estreno en MentiDrags; musical en el que además se convierte, por un momento, en La Leona Dormida.
Septiembre 06, 2026
 · 
Edson Vázquez
cynthiaklitbo---.jpg
Famosos
Cynthia Klitbo ruega que NO VOTEN por ella: “Ya me quiero ir de La Casa; soy estrella de telenovelas”
La actriz dice que ya está cansada del encierro y no quiere ocupar el sitio de alguien que sí quiere permanecer.
Septiembre 05, 2026
 · 
MrPepe Rivero