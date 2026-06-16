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Series y Cine

Nuevo trailer de ’Shrek’ confirma que Alfonso Obregón NO DOBLA LA VOZ del ogro y fans estallan

El adelanto de la película ya dejó en claro que la voz ‘original’ fue cambiada.

Junio 16, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Alfonso Obregón ya no dobló oficialmente la voz de ‘Shrek’ en la quinta entrega de la cinta.

YouTube/Instagram

“Se escuchó raro el doblaje sin su voz… ya no es mi ogro”.

Tal como pasó con ‘Homero Simpson’, ‘Shrek’ tendrá otra voz, así lo dejó en claro el nuevo trailer que publicaron ‘Universal Pictures’ y ‘DreamWorks’. Este martes se lanzó el primer avance oficial de la quinta entrega de la cinta, más de un año antes de su estreno previsto.

Las imágenes están cargadas de humor, nostalgia y aventuras, sin embargo, de inmediato se soltaron las opiniones y las alarmas en redes sociales al escuchar la voz del famoso y querido ogro verde.

Y es que no es Alfonso Obregón quien dobla la voz de ‘Shrek’.

TE RECOMENDAMOS: Cumplen todas las EXIGENCIAS de Eugenio Derbez pero no las de Alfonso Obregón para hacer ’Shrek 5’

Mientras que Eugenio Derbez sí llegó a un acuerdo para volver a personificar al ‘Burro’, el actor de doblaje quedó fuera del proyecto por diferencias y exigencias que sí se le concedieron al famoso protagonista de ‘La familia P.Luche’.

La noticia se volvió tendencia global y muchos fans ya se dijeron decepcionados por la exclusión de Obregón.

El trailer dejó en evidencia el cambio de timbre del ogro más famoso del cine, sin embargo, la distribuidora ha decidido mantener en secreto el nombre del actor de doblaje que sustituyó oficialmente a Alfonso.

De esta forma se confirmó que la voz escuchada en el avance latino corresponde a un profesional que realizó las maquetas de prueba para la distribuidora.

¿Podría volver Alfonso Obregón a doblar a ‘Shrek’?

En la historia del doblaje, las voces de los primeros avances suelen ajustarse o cambiarse por completo en la mezcla final de las cintas, por lo que muchos seguidores de la saga manifestaron que no pierden la esperanza de que Alfonso regrese en la entrega 5.

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Sin embargo, otros usuarios en redes ya ven perdido el caso y afirman emitieron sus duras sentencias.

  • “Entre la terrible animación que se ve en el trailer y la ausencia de Alfonso Obregón como voz principal, esta película está destinada al fracaso, al menos en el mercado latinoamericano”.
  • “Lo arruinaron feo… le sumaron que cambiaron varias voces del elenco original”.
  • “Se escuchó raro el doblaje sin su voz… ya no es mi ogro”.
  • “No queremos ‘Shrek 5’ sin Dulce Guerrero (‘Fiona’) y Alfonso Obregón”, fueron algunos de los comentarios que emitieron los seguidores de la cinta.

NO TE VAYAS SIN LEER: Alfonso Obregón pide apoyo de sus fans para regresar al doblaje de la cinta: “Quiero VOLVER a ser ’Shrek’”

En tanto, la polémica apenas comienza y todo apunta a que la presión será masiva hasta el estreno de la película.

Shrek Alfonso Obregón eugenio derbez
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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