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A Memo Schutz NO le importa ganar los 4 millones de La Casa : “Por mí que repartan el premio ¡y vámonos!”

Bajo su lógica, entonces ¿para qué sigue al aire la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos México’?

Septiembre 04, 2026 • 
MrPepe Rivero
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Memo Schutz

ViX

Durante la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México la palabra ‘mueble’ se puso sobre la mesa para detectar a los habitantes que el público consideraba menos activos dentro del reality show, pero el problema de que no haya contenido va más allá: el espíritu de la competencia no existe.

Al menos es el caso de Memo Schutz, y él mismo lo confirmó en la gala del jueves 3 de septiembre de 2026, cuando en una charla con Diego de Erice y Odalys Ramírez, preguntaron directamente quién quiere ganar el concurso y sus 4 millones de pesos de reconocimiento.

Ni Flor Vigna, ni Memo Schutz levantaron la mano: no les importa ganar La Casa de los Famosos México 2026.

Memo Schutz argumentó: “Tenía presupuestado estar una semana con 17 famosos en un juego así. Traía siete shorts”.

Cuando Odalys le recordó que el público quiere que juegue, dijo: “Me han dado tres regalos que no puedo expresar qué tan agradecido estoy, me han convertido en ‘nominamán’ y si ellos lo deciden, daré todo hasta donde tenga que llegar, si así lo quiere la gente, a pesar de todo lo que ha ocurrido, ahí estaremos.

“Nunca contemple llegar a estas alturas y muchos menos a la final”, sentenció Memo.

Momentos después, Memo Schutz dijo a Gema que si por el fuera, repartiría el premio en los 11 concursantes y se iría a su casa.

El espíritu de competencia nulo de Memo Schutz, dentro de La Casa de los Famosos que todavía tiene un mes por delante de competencia, se resume en un final: repartir el premio.

Antes de entrar a la dinámica del elevador, habló con Gema sobre su resolución del concurso en su día 40 de competencia: “Si es por mí, que partan en once el premio y vámonos. Pártelo en once, y vámonos”.

En redes sociales las críticas no se dejaron esperar: “Dios mío. Y la gente desviviéndose por votar en alguien como Memo Schutz. Por mucho el peor participante en todas las ediciones nacionales e internacionales”, escribió la cuenta @BethoMtz.

“Si Memo Schutz no quiere ganar PORQUE CARAJOS SIGUEN VOTANDO POR ÉL? Mustiooooo !!!!!”.

Memo Schutz La Casa de los Famosos México
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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