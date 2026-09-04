A Memo Schutz NO le importa ganar los 4 millones de La Casa : “Por mí que repartan el premio ¡y vámonos!”

Durante la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México la palabra ‘mueble’ se puso sobre la mesa para detectar a los habitantes que el público consideraba menos activos dentro del reality show, pero el problema de que no haya contenido va más allá: el espíritu de la competencia no existe.

Al menos es el caso de Memo Schutz, y él mismo lo confirmó en la gala del jueves 3 de septiembre de 2026, cuando en una charla con Diego de Erice y Odalys Ramírez, preguntaron directamente quién quiere ganar el concurso y sus 4 millones de pesos de reconocimiento.

Ni Flor Vigna, ni Memo Schutz levantaron la mano: no les importa ganar La Casa de los Famosos México 2026.

Wey, les preguntan quién quiere ganar y Memo no alza la mano. Neta ya dejen que se vayaaaaa 😩😩😩😩 #LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/XPeSPmhDxc — Ghostgirl 🖤 (@SpookyGirl_x) September 4, 2026

Memo Schutz argumentó: “Tenía presupuestado estar una semana con 17 famosos en un juego así. Traía siete shorts”.

Cuando Odalys le recordó que el público quiere que juegue, dijo: “Me han dado tres regalos que no puedo expresar qué tan agradecido estoy, me han convertido en ‘nominamán’ y si ellos lo deciden, daré todo hasta donde tenga que llegar, si así lo quiere la gente, a pesar de todo lo que ha ocurrido, ahí estaremos.

“Nunca contemple llegar a estas alturas y muchos menos a la final”, sentenció Memo.

MIL RAZONES POR MEMO



Eres humilde mi chiquito. https://t.co/WQf821XgNi

pic.twitter.com/jpgoUslFNy — Guillermo Schutz (@memo_schutz) September 4, 2026

Momentos después, Memo Schutz dijo a Gema que si por el fuera, repartiría el premio en los 11 concursantes y se iría a su casa.

El espíritu de competencia nulo de Memo Schutz, dentro de La Casa de los Famosos que todavía tiene un mes por delante de competencia, se resume en un final: repartir el premio.

Antes de entrar a la dinámica del elevador, habló con Gema sobre su resolución del concurso en su día 40 de competencia: “Si es por mí, que partan en once el premio y vámonos. Pártelo en once, y vámonos”.

Memo dice que le gustaría que repartieran el premio entre 11…. pic.twitter.com/J9rUmjcDi3 — Dani✨ (@LaReporteraDani) September 4, 2026

En redes sociales las críticas no se dejaron esperar: “Dios mío. Y la gente desviviéndose por votar en alguien como Memo Schutz. Por mucho el peor participante en todas las ediciones nacionales e internacionales”, escribió la cuenta @BethoMtz.

“Si Memo Schutz no quiere ganar PORQUE CARAJOS SIGUEN VOTANDO POR ÉL? Mustiooooo !!!!!”.