Pepillo Origel ARREMETE contra Maxine Woodside por dejar que Iván Cochegrus hablara mal de él

“Ah no, ella muy a gusto dejó que este pendej* hablara de mí. Un ratero, un sinvergüenza… Y se quedó muy callada”

Hace varios días, Iván Cochegrus llegó al foro de ‘Todo para la mujer’ para promocionar una obra de teatro, pero terminó hablando de Pepillo Origel y la denuncia que interpuso en su contra.

Y es que el productor afirma que “sigue el proceso y él tiene una restricción para no hablar de mi persona”.

Cochegrus afirmó que Origel no pierde oportunidad para referirse a él como “desgraciado”, “maldito” y “oportunista”.

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Al ser cuestionado sobre los motivos por los que emprendió las acciones legales destacó que “siempre estuvo hablando mal de mí”.

“Creo que yo he defendido muy bien a la familia Pinal, en especial a Silvia Pasquel. Se me hace muy injusto que él tenía la oportunidad de ir en el momento que quisiera a la casa de la señora. Él podía visitarla, la señora lo adoraba, él la adoraba, bueno, ¿por qué no se hizo presente?”, cuestionó al conductor de ‘Con Permiso’.

Al tiempo, agregó que “él siempre ha agarrado esta justificación por estarme tirando, diciendo que soy un oportunista, que estuve ahí, pero él pudo ir. Los verdaderos amigos se demuestran en estos momentos”.

¿Por qué Pepillo Origel detesta a Iván Cochegrus?

Según el productor, Origel traicionó a la familia.

“En alguna ocasión estaban en un evento de una inauguración y estaban platicando precisamente de cosas personales que la señora le confiaba a Pepillo de la familia y después él lo sacó al aire”.

¿Qué dijo Pepillo de la familia Pinal?

De acuerdo al relato de Cochegrus, Juan José Origel habló “cosas personales de Silvita Pasquel, de Stephanie, de las nietas y a se le hizo fácil a través del micrófono que él tenía, después pasar esa nota. Y eso sí lo supe también de voz de la señora Pinal, que a ella le había molestado que esa parte él lo había publicado en su programa. Eso fue hace 20 años”, dijo.

En la charla, Maxine Woodside compartió: “Yo supe que nunca se pelearon Pepillo y Silvia, jamás”.

Y también le dijo a Cochegrus que tal vez esa versión habría salido de Silvia Pasquel, quien no se lleva con Pepillo, y que no necesariamente era una verdad, pero el productor de teatro aseveró que también se lo dijo doña Silvia Pinal.

La conversación se extendió al grado de que mencionaron brevemente la obra que iban a promocionar.

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¿Qué dijo Pepillo Origel?

Los dichos de Cochegrus fueron vistos por Origel y en su programa de televisión mostró su molestia con la conductora titular de ‘Todo para la mujer’.

“Ay Maxine, ay Maxine Woodside, también la traigo en jabón… invita gente… por ejemplo, yo, si alguien llegara y hablara mal de Maxine, yo decía ‘de ella no hables porque es mi amiga, no hablen de ella’”.

Y agregó: “Oye, yo he escuchado a veces cosas que dicen de… a mí no me gusta que hablen de Maxine Woodside porque para mí Maxine es una señorona y todo. Ah no, ella muy a gusto dejó que este pendej* hablara de mí. Un ratero, un sinvergüenza… Y se quedó muy callada”, reprochó Pepillo a la comunicadora.