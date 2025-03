Silvia Pinal habría sido inyectada para que trabajara en teatro, acusan: “Ella se quería ir a su casa”

Entre 2022 y 2024, la obra “Caperucita ¡qué onda con tu abuelita!” fue duramente criticada por presentar a la fallecida doña Silvia Pinal sentada en un sillón que se movía en una plataforma sobre el escenario.

Detrás de esas últimas apariciones sobre los escenarios, habría un escándalo de maltrato laboral, si es que se comprueba lo dicho por Marco Antonio Mejorado, exempleado de Iván Cochegrus, productor de la obra de teatro.

Antonio Mejorado denunció a Iván Cochegrus por presunto abuso, y además de acusar que su caso ha sido archivado sin avances, alzó la voz para asegurar que a doña Silvia Pinal la inyectaban para que saliera ante el público.

“Yo de mis ojos vi que llegaron a inyectar a la señora Silvia Pinal, le estuvieron inyectando diario para dar funciones”.

Sus acusaciones incluyen que doña Silvia Pinal habría sido inyectada con vitamitas, “yo llegué a verla llorando de que ya se quería ir a su casa, no sabía dónde estaba y el señor Iván Cochegrús le quitaba los teléfonos a todos para que nadie grabara cuando estaban ensayando”.

Al programa “Venga la alegría”, Mejorado dijo: “Y le decía a la señora: ‘acuérdese su público de Hello Dolly le hacían una porra, la señora como que reaccionaba y (él decía) vamos a inyectarla. Entonces yo no creo que era un homenaje. La querían poner a trabajar el señor Iván Cochegrús”.

“Me quería obligar que yo me fuera a buscar el medicamento sin receta, por eso empecé a grabar”, sostuvo el exempleado de Cochegrus.

¿Tiene pruebas? 😥 Un empleado de Iván Cochegrus asegura que la actriz Silvia Pinal era inyectada para dar funciones de una otra de teatro.💬#VLA 📺 Lunes a viernes, 8:55 a.m.

👉🏼 Azteca UNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhT0o 📲💻 pic.twitter.com/8HtUfpc7Sb — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) March 5, 2025

Por el momento no ha habido respuesta ante estos señalamientos, pero hay que recordar que Iván Cochegrus negó en su momento que él o la familia estuvieran obligando a Silvia Pinal a actuar en la obra por dinero.

“Es un capricho que ella me pidió, ella me dijo que quería volver a pisar este teatro”.

Juan José Origel estaba en contra de la obra de teatro y le insistió a Silvia no presentarse

Durante años, se supo que Juan José Origel era íntimo amigo de Silvia Pinal, pero la última vez que los vieron juntos, fue en una comida donde surgió la idea de que la diva se presentara en esta obra infantil. Así lo contó Carlos Ignacio en el programa “Todo para la mujer”, donde confirmó que Pepillo no quería que Silvia trabajara ahí: “Sí, decía que no (la hiciera), que ella era una estrella, que no se degradara haciendo la obra de teatro. Que además, todo el mundo iba a decir que ya estaba muy grande y muy acabada. Aparte, en ese momento Silvia todavía estaba espléndida, y ahí está el documento de las pocas funciones que pudo hacer. Se veía muy bien todavía”.

“La gran discusión era con Iván, que era el productor. Iván defendió su proyecto y obviamente yo defendí el mío, porque el cuento era invento mío”.

“(Origel) le decía que ya estaba muy grande (a Silvia) y que ya no la deberíamos de presentar, porque éramos unos explotadores. Yo no estuve ya al final de la discusión porque me tuve que ir, y ahí fue la última vez que los vi juntos”.

La presencia de Silvia Pinal en la obra de teatro no duró mucho, pues ella tuvo problemas de salud. Además, recibió varias críticas. Basta recordar cuando Gustavo Adolfo Infante habló sobre la obra de teatro, que calificó como “pinchurrienta”, con “escenografía de tres pesos”.