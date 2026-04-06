Paulina Mercado reacciona a los rumores de COQUETEO de Claudia Lizaldi a su pareja, Juan Soler

Fue la periodista de espectáculos, Martha Figueroa, quien le mandó un contundente mensaje a la presentadora de ‘Sale el Sol’, Paulina Mercado, pues una fuente cercana le avisó que Claudia Lizaldi estaba “muy volada” con Juan Soler.

La comunicadora dijo también que el argentino y la exconductora de ‘MasterChef Celebrity’, quienes trabajan en la puesta ‘El amante infiel’, habían sido captados muy juntos.

“Hasta donde yo sé, estaba con Pedro Moctezuma (Claudia Lizaldi)… no sé todavía porque me acaban de decir: ‘¿no será que Claudia Lizaldi le quiere bajar el novio a Paulina Mercado?’”, comentó.

“Que porque anda muy confianzudita y muy encima de Juan Soler, ahora que están haciendo una obra juntos Claudia Lizaldi y Juan Soler. Me dijeron: ‘Chécale ahí porque sentimos que anda muy volada Claudia Lizaldi con Juan Soler’… esa güera se lo está sonsacando, fueron los informes que me llegaron”, contó la presentadora.

TE RECOMENDAMOS:Añadió que otras personas cercanas a los actores le mencionaron que Claudia estaría “muy volada” con Soler, pues incluso su actitud habría cambiado tras un llamado dentro de la producción.Pero sólo bastaron unos días para que Mercado tomara una postura y en un reciente encuentro con los medios de comunicación, la conductora habló, al tiempo que compartía detalles de un reciente viaje que realizó con Soler.

“Nos fuimos cuatro días, nos escapamos, nos fuimos a Chicago, la pasamos fantástico, disfrutamos con los niños (los hijos de ambos), así que muy contentos, gracias a Dios”, expresó.

Y a pregunta expresa de los rumores entre Lizaldi y Soler, Paulina defendió a Claudia:

“No, no hay que hablar de eso, no hay que hablar de las otras mujeres, como mujeres nos tenemos que cuidar unas a otras. Claudia es una tipazazaza, me cae muy bien, la admiro, la quiero y la respeto. Entonces, esas cosas no”.

Incluso cuando los reporteros insistieron, Mercado reiteró que no considera que exista una polémica real. “No, no, pero ni es tema, ¿eh?, pero bueno, me encantó verlos”.

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Por su parte, Juan Soler también reaccionó de forma más breve y visiblemente incómodo cuando fue cuestionado sobre el mismo asunto.

“No, voy a hablar de gente resentida. Ya. Gracias, buenas noches”, dijo.

Y cuando se le preguntó si consideraba necesario poner un alto a las publicaciones sobre el tema, respondió: “No necesito hacer nada, la historia, el tiempo se encarga de contar la historia”.

Incluso se mostró sorprendido cuando un reportero le preguntó si su relación con Lizaldi era únicamente laboral.