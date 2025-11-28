Suscríbete
Paty Navidad pone en aprietos a la ciencia con una teoría sobre el 3I/ATLAS: “No pienso como la NASA”

Contraria a la opinión de los astrónomos, la actriz dio su teoría sobre el verdadero origen del cometa.

Noviembre 28, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Paty Navidad desafía a la comunidad científica.

“Ya vieron que todo lo que he dicho ha venido saliendo, ¿verdad?”.

Fiel a las controversias, Paty Navidad decidió abordar el tema de la reciente aparición del cometa interestelar 3I/ATLAS, que cruza actualmente el Sistema Solar para dar una teoría que desafía a los astrónomos.

La visión de la actriz ha generado debate en las redes sociales por alejarse completamente de la opinión científica avalada por organismos internacionales como la NASA.

En un reciente encuentro con los medios de comunicación, Paty aseguró que el cometa no es un objeto alienígena ni un visitante interestelar. “Obvio, pero no son extraterrestres”.

Y añadió que “estamos viviendo cambios de era, de época, estamos entrando en una era que se llama transhumanista. Hay muchas agendas globales que vienen a ser muchos cambios”, declaró la actriz.

Ofreciendo una versión contraria a la expresada por la comunidad astronómica, Navidad enfatizó:

“No pienso como la NASA, tampoco. Todo eso, este, en parte es para controlar, es parte de un control, pero que no tiene que ver con marcianos”, dijo.

Los reporteros le cuestionaron a la intérprete de ‘Alicia Ferreira’ en la telenovela de ‘La fea más bella’, si creía que el cometa 3I/ATLAS corresponde a una nave lanzada desde la Tierra, a lo que dijo sin rodeos que sí y que “todo está en agendas”.

Además, reafirmó que le gusta leer sobre ciencia aunque esto le acarrea que la cataloguen como conspiracionista. “Ya vieron que todo lo que he dicho ha venido saliendo, ¿verdad?”, preguntó confiada.

La actriz de origen sinaloense, popular entre sectores de internet por tener una postura sobre debates globales, admitió que parte de su audiencia joven la sigue por estas creencias.

“No soy dueña de la verdad absoluta ni me interesa tener razón, pero muchos jóvenes me siguen por eso, porque vienen ya literal con otro chip. Y ese chip conecta muy bien con todo lo que yo vengo hablando desde hace muchos años”, indicó.

¿Qué se sabe sobre el cometa 3I/ATLAS?

Fue detectado por primera vez en 1 de julio por el Telescopio ATLAS en Chile y es sólo el tercer comenta interestelar registrado en la historia.

De acuerdo a la NASA, el núcleo tiene un diámetro cercano a 20 kilómetros y una masa de 33 mil millones de toneladas, convirtiéndose en el objeto interestelar más grande observado hasta la fecha.

El objeto sorprendió a los expertos por su alta velocidadde 210 mil kilómetros por hora y una órbita que confirma su tránsito temporal por el Sistema Solar.

“Este es sólo el tercer cometa interestelar de este tipo que hemos podido estudiar, y los científicos planetarios están muy emocionados por aprender cómo son los cometas en otros sistemas solares”, expuso Jason Wright, profesor de astronomía y astrofísica en la Universidad Estatal de Pensilvania, según Reuters.

Paty Navidad
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
