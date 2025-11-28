Suscríbete
Famosos

“Ella tenía 22 y yo 38": Famoso actor nos revela el secreto de su matrimonio con su esposa 16 años menor

El actor nos cuenta las ventajas de una relación con diferencia de edades.

Noviembre 28, 2025 • 
Grisel Vaca
¿Por qué no es bueno ser amigo de tu ex?

Plutarco Haza atraviesa una etapa luminosa, de esas que no se improvisan. Brilla en series, películas, realities y teatro, pero también en su vida personal. Con una serenidad poco común en un medio que abruma, el actor habla desde un lugar honesto: el de quien ha vivido triunfos, tropiezos, divorcios, reconstrucciones y un amor que, contra todo pronóstico, floreció con fuerza.

El tema de la diferencia de edad suele generar controversia. Pero Plutarco lo habla sin rodeos, desde la experiencia y el cariño: “No puedo pensar nada negativo sobre el tema porque a mi esposa (Ximena del Toro) le llevo 16 años”, dijo entre risas.

“Conocí a Ximena cuando tenía 22 y yo 38. Ahora es ella la que me regaña, la que me ancla”.

Te puede interesar:
silvia pinal viridiana.jpg
Famosos
Silvia Pinal y el traje color calabaza que usó el día que murió su hija Viridiana Alatriste
Noviembre 24, 2025
 · 
Alejandro Flores
beinda cazzu.jpg
Famosos
‘Cazzu’ destapa de una vez por todas si tendrá una colaboración musical con Belinda
Noviembre 24, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
wendy guevara quine es la maacara.jpg
Famosos
Wendy Guevara confiesa por qué se sentía ridícula dentro de María Ovina en "¿Quién es la Máscara?”
Noviembre 24, 2025
 · 
Alejandro Flores
dueno-miss-universo-fatima-omar-.jpg
Famosos
Dueño de Miss Universo vs. exjuez que pide renuncia de Fátima Bosch: “Oportunista, siento lástima”
Noviembre 23, 2025
 · 
MrPepe Rivero

Lejos del cliché del actor mujeriego, él deja claro que su dinámica es otra: respeto, admiración y una construcción diaria: “Las mujeres maduran más rápido que los hombres, así que nunca sentí problema con la edad”, afirmó.

Y se nota. Habla de su matrimonio con ternura, de su esposa con orgullo, y de su relación con madurez emocional.

Durante la plática con TVyNovelas, Plutarco Haza confesó el secreto de su unión: “La clave es renunciar al amor romántico y fantasioso. En un matrimonio, dijo, “hay que aceptar que habrá altas y bajas, que ninguna relación es perfecta y que las crisis son parte de la vida. Si vas con esa idea, entiendes que todo es momentáneo y que después vienen épocas maravillosas... y luego otras crisis, como les pasó a nuestros papás y abuelos”.

El actor forma parte del elenco de la obra que invita a la reflexión: ¿qué pasa cuando la vida te pone frente a tu ex...y a su nueva pareja, 20 años menor?

En tiempos donde muchos presumen madurez emocional para convivir con exparejas, Plutarco se planta firme: “Yo soy tajante: no guardo rencores, pero a las ex las mantengo de lejitos”, declaró sin titubeos.

No hay odio, pero sí límites. “Creo que puede hacer ruido en las nuevas parejas. Respeto a quienes lo logran, pero siento que el pasado siempre mete ruido”. Y aunque reconoce que cuando hay hijos la convivencia es inevitable, también ahí pone estructura.

“Cuando tienes un hijo, es como una empresa donde ambos son socios, pero fuera de eso, prefiero pasar la página”, enfatizó el actor, quien actualmente forma parte de una comedia que se ha convertido en un fenómeno itinerante: Le cambio su vieja, por una nueva, una obra inteligente, ácida y divertida que juega con una pregunta incómoda: ¿qué pasa cuando la vida te pone frente a tu ex... y a su nueva pareja, 20 años menor? “Es una obra muy divertida”, explicó.

“Mi personaje se separó de su esposa porque él sí quería hijos y ella no. Cuando la cita para contarle que tiene nueva pareja, todo va bien hasta que descubre que es una chava de 25 años. Ahí le pega el ego y empieza la venganza”, detalló.

Entre carcajadas, reflexiones sobre la edad, egos heridos y diferencias generacionales, la obra provoca algo más profundo: que el público se ría de sí mismo: “Queremos que la gente se identifique, que se divierta y que al mismo tiempo se vea reflejada”, concluyó el actor.

plutarco haza
Grisel Vaca
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
silvia pinal televiteatros.jpg
Famosos
El día que Silvia Pinal vio su teatro destruido y tuvo que consolar a Emilio Azcárraga
Noviembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
silvia pinal (2).jpg
Famosos
La historia detrás de la última obra de Silvia Pinal: maltrato, engaños y peleas
Noviembre 27, 2025
 · 
Alejandro Flores
phil-robertson-1200x675.jpg
Famosos
Vuelve el luto: Murió actor de ‘La Fea Más Bella’ y ‘La Reina del sur’ a los 49 años
Noviembre 27, 2025
 · 
MrPepe Rivero
jason romo.jpg
Famosos
Novio de Briggitte Bozzo sufre lesión en la espalda: así lo sacaron de La Isla
Noviembre 27, 2025
 · 
Alejandro Flores
loshilosdlepasadopatycantu.jpg
Telenovelas
“Hasta cancelé cosas": Paty Cantú nos cuenta por qué aceptó estar en Los Hilos del Pasado
La cantante y compositora estuvo en el set con Yadhira Carrillo, Sergio Goyri, Laura Flores, entre otros
Noviembre 27, 2025
 · 
Alejandro Flores
charlymorenodanielbisogno.jpg
Famosos
Charly Moreno no olvida a Daniel Bisogno: le dedica mensaje a 9 meses de su muerte
El joven tiene muy presente al conductor de “Ventaneando”
Noviembre 27, 2025
 · 
Alejandro Flores
teatro manolofabregas.jpg
Famosos
Al interior del teatro Manolo Fábregas: en ruinas, con hoyos en el techo y a punto de ser demolido
Fue el gran sueño del actor a quien llamaban el Señor Teatro. Hoy tiene de plazo hasta el 11 de diciembre para ser salvado
Noviembre 27, 2025
 · 
Alejandro Flores
kunno-accidente-.jpg
Famosos
Kunno llegó a ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’ con collarín tras ser hospitalizado, pero ¡así se azotó en el piso!
Lo dio todo en el reto individual, pese a esguince cervical que lo llevó al hospital.
Noviembre 27, 2025
 · 
MrPepe Rivero