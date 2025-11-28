“Ella tenía 22 y yo 38": Famoso actor nos revela el secreto de su matrimonio con su esposa 16 años menor

Plutarco Haza atraviesa una etapa luminosa, de esas que no se improvisan. Brilla en series, películas, realities y teatro, pero también en su vida personal. Con una serenidad poco común en un medio que abruma, el actor habla desde un lugar honesto: el de quien ha vivido triunfos, tropiezos, divorcios, reconstrucciones y un amor que, contra todo pronóstico, floreció con fuerza.

El tema de la diferencia de edad suele generar controversia. Pero Plutarco lo habla sin rodeos, desde la experiencia y el cariño: “No puedo pensar nada negativo sobre el tema porque a mi esposa (Ximena del Toro) le llevo 16 años”, dijo entre risas.

“Conocí a Ximena cuando tenía 22 y yo 38. Ahora es ella la que me regaña, la que me ancla”.

Lejos del cliché del actor mujeriego, él deja claro que su dinámica es otra: respeto, admiración y una construcción diaria: “Las mujeres maduran más rápido que los hombres, así que nunca sentí problema con la edad”, afirmó.

Y se nota. Habla de su matrimonio con ternura, de su esposa con orgullo, y de su relación con madurez emocional.

Durante la plática con TVyNovelas, Plutarco Haza confesó el secreto de su unión: “La clave es renunciar al amor romántico y fantasioso. En un matrimonio, dijo, “hay que aceptar que habrá altas y bajas, que ninguna relación es perfecta y que las crisis son parte de la vida. Si vas con esa idea, entiendes que todo es momentáneo y que después vienen épocas maravillosas... y luego otras crisis, como les pasó a nuestros papás y abuelos”.

El actor forma parte del elenco de la obra que invita a la reflexión: ¿qué pasa cuando la vida te pone frente a tu ex...y a su nueva pareja, 20 años menor?

En tiempos donde muchos presumen madurez emocional para convivir con exparejas, Plutarco se planta firme: “Yo soy tajante: no guardo rencores, pero a las ex las mantengo de lejitos”, declaró sin titubeos.

No hay odio, pero sí límites. “Creo que puede hacer ruido en las nuevas parejas. Respeto a quienes lo logran, pero siento que el pasado siempre mete ruido”. Y aunque reconoce que cuando hay hijos la convivencia es inevitable, también ahí pone estructura.

“Cuando tienes un hijo, es como una empresa donde ambos son socios, pero fuera de eso, prefiero pasar la página”, enfatizó el actor, quien actualmente forma parte de una comedia que se ha convertido en un fenómeno itinerante: Le cambio su vieja, por una nueva, una obra inteligente, ácida y divertida que juega con una pregunta incómoda: ¿qué pasa cuando la vida te pone frente a tu ex... y a su nueva pareja, 20 años menor? “Es una obra muy divertida”, explicó.

“Mi personaje se separó de su esposa porque él sí quería hijos y ella no. Cuando la cita para contarle que tiene nueva pareja, todo va bien hasta que descubre que es una chava de 25 años. Ahí le pega el ego y empieza la venganza”, detalló.

Entre carcajadas, reflexiones sobre la edad, egos heridos y diferencias generacionales, la obra provoca algo más profundo: que el público se ría de sí mismo: “Queremos que la gente se identifique, que se divierta y que al mismo tiempo se vea reflejada”, concluyó el actor.