¿Por qué mencionan a Fátima Bosch en ‘La Fea Más Bella’? Video de hace 20 años se hace viral

¿Se referían a la Miss Universo mexicana de 2025?

Noviembre 24, 2025 • 
MrPepe Rivero
Fátima Bosch en La Fea Más Bella

Después del 20 de noviembre, el nombre de Fátima Bosch se convirtió en tendencia por su triunfo en Miss Universo y la controversia en torno a dicho resultado, que salpicó al dueño de la organización y presuntos acuerdos previos que ya han negado.

Dentro de todos los contenidos alrededor de Fátima, surgieron videos donde había sorpresa porque su nombre es mencionado en la telenovela ‘La Fea Más Bella’, pese a que se grabó hace 20 años.

¿Por qué mencionan a Fátima Bosch en La Fea Más Bella?

Hay que recordar que se trata de la versión mexicana de la original colombiana '‘Yo soy Betty, la fea‘, donde ‘Armando Mendoza’ (Jorge Enrique Abello) comparte escenas con la actriz Verónica Ocampo, quien interpretó a ‘Claudia Bosch’, una modelo.

Esa guapa modelo insistía en tener un amorío con ‘Armando’ en su oficina, lo que la convirtió en una de las rivales más fuertes de ‘Marcela Valencia’ (Natalia Ramírez) en la trama.

Así que en la versión mexicana, de ‘La Fea Más Bella’, sucedió la misma trama, pero cambiaron el nombre... La casualidad es que aquí la nombraron ‘Fátima Bosch’.

En la telenovela que protagonizó Angélica Vale, el personaje de ‘Fátima Bosch’, es una de las bailarinas de ‘Conceptos’ (lo que en Colombia es Ecomoda). Fue interpretada por Tania Vázquez.

Marcia (Elizabeth Álvarez) se da cuenta del amorío y estalla en celos... Puedes ver el momento en que pronuncian ‘Fátima Bosch’ en el minuto 1:18...

Fátima Bosch: Datos que debes conocer de la mexicana que GANÓ Miss Universo 2025
Noviembre 20, 2025
MrPepe Rivero
Miss Universo 2025: Todo sobre el final del certamen donde deslumbró la mexicana Fátima Bosch
Noviembre 20, 2025
MrPepe Rivero
¿Qué pasó entre Fátima Bosch y organizador de Miss Universo? “Ninguna mujer merece ser insultada”
Noviembre 04, 2025
MrPepe Rivero
Fátima Bosch tiene doble luto: lleva un moño negro y un pin en la banda de Miss México
Noviembre 09, 2025
Alejandro Flores
Fátima Bosch: Divulgan chat donde el presidente de Miss Universo pelea con un juez y lo llama “mafia”
Noviembre 22, 2025
Alejandro Flores

