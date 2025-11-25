¿Por qué mencionan a Fátima Bosch en ‘La Fea Más Bella’? Video de hace 20 años se hace viral

Después del 20 de noviembre, el nombre de Fátima Bosch se convirtió en tendencia por su triunfo en Miss Universo y la controversia en torno a dicho resultado, que salpicó al dueño de la organización y presuntos acuerdos previos que ya han negado.

Dentro de todos los contenidos alrededor de Fátima, surgieron videos donde había sorpresa porque su nombre es mencionado en la telenovela ‘La Fea Más Bella’, pese a que se grabó hace 20 años.

¿Por qué mencionan a Fátima Bosch en La Fea Más Bella?

Hay que recordar que se trata de la versión mexicana de la original colombiana '‘Yo soy Betty, la fea‘, donde ‘Armando Mendoza’ (Jorge Enrique Abello) comparte escenas con la actriz Verónica Ocampo, quien interpretó a ‘Claudia Bosch’, una modelo.

Esa guapa modelo insistía en tener un amorío con ‘Armando’ en su oficina, lo que la convirtió en una de las rivales más fuertes de ‘Marcela Valencia’ (Natalia Ramírez) en la trama.

Así que en la versión mexicana, de ‘La Fea Más Bella’, sucedió la misma trama, pero cambiaron el nombre... La casualidad es que aquí la nombraron ‘Fátima Bosch’.

En la telenovela que protagonizó Angélica Vale, el personaje de ‘Fátima Bosch’, es una de las bailarinas de ‘Conceptos’ (lo que en Colombia es Ecomoda). Fue interpretada por Tania Vázquez.

Marcia (Elizabeth Álvarez) se da cuenta del amorío y estalla en celos... Puedes ver el momento en que pronuncian ‘Fátima Bosch’ en el minuto 1:18...