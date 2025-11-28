Suscríbete
Camila Sodi dice que convenció a Michael Jackson de ir a una fiesta ¡y la comparan con Martha Higareda!

La sobrina de Thalía asegura que en una oportunidad pudo convencer al ‘Rey del Pop’ de salir de un cuarto en Nueva York.

Noviembre 28, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Camila-Sodi-Michael-Jackson.jpg

‘El Rey del Pop’ se dejó convencer por Camila Sodi para bajar a una reunión familiar.

YouTube

“No quería salir Michael (Jackson) de su cuarto, estábamos en una fiesta, estaba en un cuarto encerrado”.

Como relato de Martha Higareda, así sonó la experiencia que asegura haber tenido Camila Sodi con el mismísimo ‘Rey del Pop’. Y es que la sobrina de Thalía afirma que convenció a Michael Jackson para asistir a una fiesta familiar.

La mejor parte de la anécdota es que también se lo contó a Yordi…

La experiencia se remonta a una temporada donde Camila se encontraba en Nueva York y se organizó una reunión a donde inesperadamente llegó Michael, sin embargo, el artista más planetario se refugió asustado en una habitación y se negaba a salir.

“No quería salir Michael (Jackson) de su cuarto, estábamos en una fiesta, estaba en un cuarto encerrado, en New York y me mandaron a mí a que por favor sacara de ahí al muchacho…”, relató la actriz, subrayando que su familia la envió como “embajadora” para lograr incluso una negociación.

La ex de Diego Luna recordó que el ‘Rey del Pop’ con un tono suave y casi tímido le respondió la toque en la puerta: “Y entonces yo como ’Tik Tik Tik’, hola Michael, ¿no quieres salir?”.

Yordi, asombrado ante el relato, como en los narrados por Higareda, le cuestionó si así fue como lo conoció por primera vez, pero Sodi reveló que la presentación había ocurrido horas antes: “Lo conocí ese mismo día abajo, pero había llegado como muy espantado, con mucho... como que se tapaba la cara, la boca”, indicó.

Sin titubeos ni nervios, la también cantante y escritora no se dejó impresionar, como todos en la sala, y le dijo a Jackson: “vente, estamos todos abajo”, consiguiendo que el músico se animara y se integrara a la fiesta.

Rosado, inquieto, quiso saber sobre qué versó la conversación que tuvieron el artista internacional y la mexicana, sin embargo le respondió: “no me acuerdo qué dijo, qué horror”.

Camila afirma que dicho encuentro no le representó nervios: “no me causó nada, yo creo que por eso me mandaron a mí”, finalizó.

Tras volverse viral, Sodi recibió los comentarios más divertidos, incrédulos o críticos.

“Ni Martha se atrevió a tanto”, “Martha Higareda escuchando la historia”, “Creo se le metió el espíritu de Martha Higareda”, y “Y que se despierta y dijo: qué lindo sueño jajajajaja”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Por otro lado, otros usuarios defendieron que, por la relación de Thalía con Tommy Mottola, sí sería posible tal encuentro, incluso recordaron que el bailarín más espectacular del mundo asistió a la boda de Mottola con su tía, realizada también en Nueva York.

Camila Sodi Michael Jackson
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
