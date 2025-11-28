Suscríbete
“Hasta cancelé cosas": Paty Cantú nos cuenta por qué aceptó estar en Los Hilos del Pasado

La cantante y compositora estuvo en el set con Yadhira Carrillo, Sergio Goyri, Laura Flores, entre otros

Noviembre 27, 2025 
Alejandro Flores
Paty Cantú estará en Los Hilos del Pasado

Paty Cantú estará como estrella invitada en “Los Hilos del Pasado”, la telenovela protagonizada por Yadhira Carrillo.

Cantú grabó este jueves su participación en la telenovela producida por José Alberto Castro y en la cual ella actuará dentro de una escena musical.
“Estar en una producción del Güero Castro es algo legendario en el país y en América. Ya antes había algunas propuestas pero desgraciadamente las agendas no daban”, nos contó Paty Cantú en exclusiva.
Desde la locación en la que se grabó su participación, la cantante explicó lo importante que resulta para ella estar en pantalla con “Los Hilos del Pasado”.

“En esta ocasión hasta cancelé cosas porque moría por estar en esta producción con gente como Yadhira Carrillo, Sergio Goyri, Laura Flores... es un montón de gente espectacular”.,

Paty Cantú: entre la ficción y la realidad

Paty Cantú dice que a pesar de que su trabajo de compositora le exige estar siempre en el presente y en la realidad, hay momentos en los que se permite escaparse a la ficción para ver telenovelas y que incluso hay algunas canciones que se han inspirado en personajes de ficción.

Respecto al momento que vive en su carrera como cantautora, Paty Cantú está convencida de que la calve de su éxito tiene tres elementos clave.

“La única clave es ser agradecido: creo que cuando eres agradecido la vida te da más y lo que te da lo valoras y lo aprecias. Número dos, no detenerte a pesar de las caídas y lo que alguien pueda decir desde afuera sobre ti. Y número tres, reinventarse reinventarse o morir”.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001.
