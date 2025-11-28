Novio de Briggitte Bozzo sufre lesión en la espalda: así lo sacaron de La Isla

“Me lastimé la lumbar”, alcanzó a decir Jason con sus últimas fuerzas antes de caer a la arena de la playa en La Isla.

El actor mexicano sintió el fuerte dolor justo a mitad de la competencia de este jueves en el reality show de La Isla, que está en sus últimas semanas.

Jason es uno de los favoritos para llegar a la final del reality pero esta lesión pone en riesgo su participación ya que hasta el momento no se ha informado si regresará o no a la competencia.

¿Cómo se lastimó Jason Romo?

El reto en el que estaba participando consistía en un circuito con pelotas en el que los concursantes tenían que demostrar su habilidad para encestar mientras ejecutan acrobacias. se dobló del dolor al momento en que comenzó su turno con las pelotas. Cayó a la arena y acudieron sus compañeros en su auxilio.

Romo es novio de Birggitte Bozzo, quien sueñe estar al pendiente de las publicaciones de La Isla para comentar las fotos y videos en los que aparece Jason.

Así fue la lesión Instagram

Así sucedió, por ejemplo, cuando Jason se enfrentó con Julieta Grajales al acusarse mutuamente de traición. Bozzo pidió a sus seguidores que comentaran ese mensaje en el Instagram de La Isla para darle su apoyo a Romo.

Sin embargo, ahora que salió lastimado, Bozzo no ha hecho comentarios.

