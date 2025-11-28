Exhiben a Aldo de Nigris por fingir que viajaba en VIP a Europa: “Vas en la comercial y no pasa nada”

“Vas en la comercial y no pasa nada”.

El ganador de ‘La Casa de los Famosos México’ en su tercera edición, Aldo de Nigris, fue atrapado en su mentira, esto luego de fingir que viajaba en primera clase cuando en realidad iba en comercial en su viaje a Europa.

Inmediatamente, el sobrino de Poncho de Nigris se volvió tendencia y las burlas y críticas no se hicieron esperar.

Fue un pasajero, identificado como Edgar Cardenas, quien exhibió al influencer tras viajar en el mismo avión y percatarse de la acción. A través de su cuenta de TikTok relató lo que vivió al compartir vuelo con “un creador de contenido muy famoso”.

Cardenas compartió que Aldo realizó todo su viaje a España en la zona comercial del avión, misma en la que él viajó, sin embargo, ocurrió una acción que le pareció “curiosa” una vez que llegaron a su destino.

Resulta que al llegar al continente europeo se percató de que de Nigris ya no estaba en la misma zona que él, por el contrario, estaba en el área VIP.

Y añadió su relato indicando que el famoso de Nigris no se bajó del avión al mismo tiempo que los demás pasajeros de la primera clase sino que se quedó varios minutos más para que le tomaran fotografías y videos.

Más tarde, Edgar rastreó cómo el sobrino de Poncho de Nigris presumió en sus redes sociales su llegada a Barcelona, comentando que acababa de despertarse en el área VIP de la aeronave.

“Vas en la comercial y no pasa nada, a veces se puede y a veces no, pero para que no se crean todo lo que pasa”, dijo el joven que expuso al famoso.

Aldo de Nigris reacciona tras quedar exhibido

Tras viralizarse el señalamiento hacia el ganador de ‘La Casa de los Famosos México’, Aldo reaccionó e indicó que la verdad de lo ocurrido se daría a conocer en sus redes sociales.

“Después que vean el vlog de Barcelona se van a enterar”, finalizó el creador de contenido.