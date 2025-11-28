“Un año de ser eterna": ¿Qué publicó la Dinastía Pinal en memoria de Silvia en su aniversario luctuoso?

Se cumple un año desde la muerte de doña Silvia Pinal, una de las máximas estrellas que ha visto México. Pionera de la televisión, el teatro musical y estrella de cine protagonista de una película ganadora de la Palma de Oro en Cannes, el legado de la diva mexicana es simplemente extraordinario.

Pero además de estrella, fue la matriarca de una Dinastía donde las mujeres heredaron su fortaleza. Si bien tuvo a su hijo Luis Enrique, la casa de Silvia Pinal estuvo llena de hijas, nietas y bisnietas.

Sylvia Pasquel, la primogénita de Silvia, le dedicó un emotivo video para confirmar cuánto extraña a su mamá. “Se cumple un año... la extraño muchísimo, pero las grandes estrellas no se apagan, se vuelven inmortales, su sonrisa, su simpatía, su gracia, para bailar, cantar, el telón de tu obra nunca bajó, solamente cambiaste de escenario.

“La recuerdo con toda la admiración que he sentido por mi madre y la gran actriz Silvia Pinal”.

Alejandra Guzmán, por su parte, fue directa. Una fotografía en Instagram confirma que le prendió una veladora.

Michelle Salas era una de las favoritas de Silvia. Su bisnieta le dedicó un mensaje en Instagram: “Un 28 de noviembre solo me recuerda que la vida siempre se siente más bonita cuando te pienso... tu fuerza, tu luz, y esa magia única que solo tú tienes”.

“Gracias por todo lo que sembraste en mí, por cada abrazo, cada risa, cada palabra y cada recuerdo que llevo conmigo todos los días de mi vida”.

“Te adoro con el alma, abuelita mía. Siempre estás conmigo, cerquita del corazón”, escribió la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas.

Camila Valero, otra hija de Stephanie Salas, compartió una bella imagen de La Pinal y anotó: “Un año de ser eterna. Te extrañamos diario”.

Por su parte, Luis Enrique Guzmán no es activo en sus redes sociales, pero su última publicación es una imagen de su mamá: