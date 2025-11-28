Grupo “Pisteador” fue galardonado en Las Vegas por su nuevo álbum

Una grata sorpresa vivieron los integrantes de Pisteador durante la presentación de su nuevo álbum “Mi Primera Ronda” en Cuernavaca, Morelos, al recibir la Medalla Internacional “Máximo Orgullo Hispano” de manos de Pablo Antonio Castro Zavala, presidente del Paseo de las Estrellas de Las Vegas y del Salón Mundial de la Fama.

El emotivo momento tuvo lugar recientemente al finalizar el show de la agrupación, cuando Castro Zavala subió al escenario entre aplausos del público para felicitar y reconocer el destacado trabajo de los artistas oriundos de la tierra del General Zapata.

Durante la ceremonia, se hizo una mención especial a Jair Chavez, productor de este nuevo material discográfico, además de director musical y baterista de la agrupación. Jair ha construido una sólida trayectoria musical, colaborado además con grandes agrupaciones como Palomo (ganadores del Latin Grammy 2021)

Asimismo, el Grupo Pisteador ha colaborado con el cantante Erasmo Catarino, entre otros reconocidos intérpretes.

La Medalla Internacional “Máximo Orgullo Hispano”, ha sido otorgada previamente a personalidades como Luis Miguel, Los Tigres del Norte, Vicente Fernández, Juan Gabriel, Banda MS, José José, Chayanne, Gloria Estefan, Cristian Castro, Julio Iglesias, Juan Gabriel, Camilo Sesto José José, Vicente Fernández y Ricardo Arjona entre otras figuras internacionales.

La condecoracion dedicada al Grupo Pisteador es un reconocimiento a su brillante trayectoria profesional y sus valiosas contribuciones a la industria del entretenimiento.