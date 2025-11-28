Sylvia Pasquel y el emotivo mensaje para Silvia Pinal a un año de su muerte: “Te extraño tanto que duele”

Este 28 de noviembre se cumple un año de la muerte de la diva mexicana Silvia Pinal. Su legado perdura en cine, teatro y televisión, al ser pionera y enorme representante de México ante el mundo.

Su familia la ha recordado en redes sociales, además de que durante todo el año fue noticia su herencia y algunos escándalos en torno a sus allegados. Sin embargo, este 28 de noviembre, Sylvia Pasquel decidió honrar la memoria de su madre con un emotivo video, donde dijo:

“Se cumple un año... la extraño muchísimo, pero las grandes estrellas no se apagan, se vuelven inmortales, su sonrisa, su simpatía, su gracia, para bailar, cantar, el telón de tu obra nunca bajó, solamente cambiaste de escenario.

“La recuerdo con toda la admiración que he sentido por mi madre y la gran actriz Silvia Pinal”.

Además, Sylvia Pasquel anotó en su cuenta de Instagram para Silvia Pinal: “Mamá ha pasado un año pero mi corazón siente que fue ayer cuando te vi por última vez. No tienes idea de cuánto te necesito; me hacen falta tus consejos, tu risa y esa mano firme que siempre me sostuvo”.

“Te extraño tanto que duele, pero me sostengo en el inmenso amor que me dejaste. Te amo, mi Pinal hermosa, un beso hasta el cielo ¡Sin ti pero eternamente contigo mamá!”.

Apenas hace unos días, en el Día de Muertos, Sylvia Pasquel también dedicó un emotivo mensaje, no solo para Silvia Pinal, sino para su papá Rafael Banquells, su hermana Viridiana, su hija Viridiana, así como su amiga Silvia Galván, entre otros.

“Los extraño tanto. Mi corazón se llena de recuerdos y amor por aquellos que ya no están físicamente, pero que viven eternamente en mi alma. Hoy no hay tristeza, solo gratitud. Gratitud por haberlos tenido en mi vida, por cada momento compartido y por el inmenso amor que sembraron. Sé que desde donde estén, me cuidan y me guían. Este día de muertos, con todo mi amor, para siempre en mi memoria. ¡Los amo!”.