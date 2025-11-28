Suscríbete
Famosos

Luis De Alba, a sus 80 años, ya espera la muerte y se resigna: “Yo quiero morir en mi cama”

El histrión habla sin temor sobre la muerte, su testamento y herencia.

Noviembre 28, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Luis-de-Alba.jpg

Luis de Alba aborda el tema de su muerte.

Instagram

“Cuando llegue será como Dios quiera y yo lo tengo que aceptar”.

El entrañable primer actor Luis de Alba, figura vital del conocido cine de ficheras mexicano, enfrenta la idea de que la muerte se aproxima, por ello, a sus 80 años, dice que está resignado.

De Alba no sólo compartió su perspectiva sobre el final de su vida, sino también cómo se ha preparado para garantizar el bienestar de su familia cuando él ya no esté en este plano.

El intérprete de personajes como ‘El Pirrurris’, ‘Juan Camaney’, ‘Maclovio’ o ‘El Ratón Crispín’, asegura que cada año que pasa le ha permitido poner en perspectiva las cosas y valorar más la vida, además de disfrutar intensamente su trabajo.

Destaca que si le tocara partir ahora o mañana “ya no pienso en eso”, y que piensa en el presente “que voy a estar esta noche haciendo lo que más me gusta”.

Su visión actual deja de manifiesto cómo ha aceptado plenamente el ciclo de la vida y por ello, al ser consultado sobre la manera en que le gustaría morir, contrario a otros compañeros dicen de despedirse sobre un escenario, Luis quiere todo lo contrario.

“Yo quiero morir en mi cama, como Dios quiera hombre, ya, cuando llegue será como Dios quiera y yo lo tengo que aceptar y mis hijas y mi mujer están preparados para eso y financieramente también estamos preparados”, destacó el actor.

Hacer su testamento es el paso que ya dio De Alba, principalmente para no dejar a su familia entre dificultades económicas tras su partida. Y sobre su herencia, destaca que el mayor legado que puede dejar a sus hijos es la educación.

Te puede interesar:
telenovelas-80.jpg
Telenovelas
15 telenovelas de los 80 que nos arrancaron el corazón, impactaron y posicionaron a grandes estrellas
Desde los protagonistas que nos hicieron soñar, hasta las historias de amor más profundas de la época dorada de los 80
Julio 30, 2025
 · 
María de Jesús Candedo
Famosos
¿Cuántos años tiene Abelito? La edad real del influencer de La Casa de los Famosos México
Julio 29, 2025
Famosos
Grupo “Pisteador” fue galardonado en Las Vegas por su nuevo álbum
Noviembre 28, 2025
Famosos
“Un año de ser eterna": ¿Qué publicó la Dinastía Pinal en memoria de Silvia en su aniversario luctuoso?
Noviembre 28, 2025
Famosos
Sylvia Pasquel y el emotivo mensaje para Silvia Pinal a un año de su muerte: “Te extraño tanto que duele”
Noviembre 28, 2025
Camila-Sodi-Michael-Jackson.jpg
Famosos
Camila Sodi dice que convenció a Michael Jackson de ir a una fiesta ¡y la comparan con Martha Higareda!
Noviembre 28, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Pinky-Promise.jpg
Famosos
Tunden a Karla Díaz por la calidad y servicio de su restaurante ‘Pinky Promise Experience’ y ella se defiende
Noviembre 28, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
¿Por qué no es bueno ser amigo de tu ex?
Famosos
“Ella tenía 22 y yo 38": Famoso actor nos revela el secreto de su matrimonio con su esposa 16 años menor
Noviembre 28, 2025
 · 
Grisel Vaca
Mariana-Echeverría.jpg
Famosos
Mariana Echeverría y su esposo Óscar Jiménez fueron detenidos en Canadá: “Mi hijo ya quiere irse, se asustó”
Noviembre 28, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
“Afortunadamente todos son licenciados o una que es chef o la otra hotelera, o sea todos están listos para luchar y vivir muy bien así que ya por eso no me preocupo, me preocupo por mi mujer, pero tampoco por que es una luchadora incansable y pues ya ¿qué más le puedo pedir a la vida?”, reveló el actor.

Sobre la salud de don Luis había inquietudes pues en 2021 preocupó a sus seguidores y al medio del espectáculo tras sufrir caídas que lo llevaron a colocarse prótesis de cadera, fémur y cervicales, sin embargo, está recuperado.

Luis de Alba
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
phil-robertson-1200x675.jpg
Famosos
Vuelve el luto: Murió actor de ‘La Fea Más Bella’ y ‘La Reina del sur’ a los 49 años
Noviembre 27, 2025
 · 
MrPepe Rivero
jason romo.jpg
Famosos
Novio de Briggitte Bozzo sufre lesión en la espalda: así lo sacaron de La Isla
Noviembre 27, 2025
 · 
Alejandro Flores
charlymorenodanielbisogno.jpg
Famosos
Charly Moreno no olvida a Daniel Bisogno: le dedica mensaje a 9 meses de su muerte
Noviembre 27, 2025
 · 
Alejandro Flores
teatro manolofabregas.jpg
Famosos
Al interior del teatro Manolo Fábregas: en ruinas, con hoyos en el techo y a punto de ser demolido
Noviembre 27, 2025
 · 
Alejandro Flores
loshilosdlepasadopatycantu.jpg
Telenovelas
“Hasta cancelé cosas": Paty Cantú nos cuenta por qué aceptó estar en Los Hilos del Pasado
La cantante y compositora estuvo en el set con Yadhira Carrillo, Sergio Goyri, Laura Flores, entre otros
Noviembre 27, 2025
 · 
Alejandro Flores
kunno-accidente-.jpg
Famosos
Kunno llegó a ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’ con collarín tras ser hospitalizado, pero ¡así se azotó en el piso!
Lo dio todo en el reto individual, pese a esguince cervical que lo llevó al hospital.
Noviembre 27, 2025
 · 
MrPepe Rivero
andrea-legarreta-abierta-amor.jpg
Famosos
Andrea Legarreta: Confiesa ser mamá orgullosa del éxito de sus hijas y ya estar abierta al amor
La conductora de Hoy confirmó recientemente que sí está abierta para encontrar un nuevo amor.
Noviembre 27, 2025
 · 
Nayib Canaán
Alma-Cero-abuela.jpg
Famosos
Alma Cero se derrumba al contar sobre la esquizofrenia de su abuela: “Era mi chiquita, era mi niña”
La actriz habló como nunca sobre el padecimiento que le fue diagnosticado desde la niñez.
Noviembre 27, 2025
 · 
Ericka Rodríguez