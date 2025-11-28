Luis De Alba, a sus 80 años, ya espera la muerte y se resigna: “Yo quiero morir en mi cama”

“Cuando llegue será como Dios quiera y yo lo tengo que aceptar”.

El entrañable primer actor Luis de Alba, figura vital del conocido cine de ficheras mexicano, enfrenta la idea de que la muerte se aproxima, por ello, a sus 80 años, dice que está resignado.

De Alba no sólo compartió su perspectiva sobre el final de su vida, sino también cómo se ha preparado para garantizar el bienestar de su familia cuando él ya no esté en este plano.

El intérprete de personajes como ‘El Pirrurris’, ‘Juan Camaney’, ‘Maclovio’ o ‘El Ratón Crispín’, asegura que cada año que pasa le ha permitido poner en perspectiva las cosas y valorar más la vida, además de disfrutar intensamente su trabajo.

Destaca que si le tocara partir ahora o mañana “ya no pienso en eso”, y que piensa en el presente “que voy a estar esta noche haciendo lo que más me gusta”.

Su visión actual deja de manifiesto cómo ha aceptado plenamente el ciclo de la vida y por ello, al ser consultado sobre la manera en que le gustaría morir, contrario a otros compañeros dicen de despedirse sobre un escenario, Luis quiere todo lo contrario.

“Yo quiero morir en mi cama, como Dios quiera hombre, ya, cuando llegue será como Dios quiera y yo lo tengo que aceptar y mis hijas y mi mujer están preparados para eso y financieramente también estamos preparados”, destacó el actor.

Hacer su testamento es el paso que ya dio De Alba, principalmente para no dejar a su familia entre dificultades económicas tras su partida. Y sobre su herencia, destaca que el mayor legado que puede dejar a sus hijos es la educación.

“Afortunadamente todos son licenciados o una que es chef o la otra hotelera, o sea todos están listos para luchar y vivir muy bien así que ya por eso no me preocupo, me preocupo por mi mujer, pero tampoco por que es una luchadora incansable y pues ya ¿qué más le puedo pedir a la vida?”, reveló el actor.

Sobre la salud de don Luis había inquietudes pues en 2021 preocupó a sus seguidores y al medio del espectáculo tras sufrir caídas que lo llevaron a colocarse prótesis de cadera, fémur y cervicales, sin embargo, está recuperado.

