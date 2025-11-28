Suscríbete
Famosos

El día que Silvia Pinal vio su teatro destruido y tuvo que consolar a Emilio Azcárraga

la actriz y productora, que murió el 28 de noviembre de 2024, vivió una experiencia “terrible”

Noviembre 28, 2025 • 
Alejandro Flores
silvia pinal televiteatros.jpg

Silvia Pinal en Mame, de 1985

Instagram y “Esta soy yo”

La relación de Silvia Pinal con Emilio Azcárraga Milmo la cuenta ella misma en su autobiografía: vivieron un amor tórrido, luego una decepción profunda y terminaron siendo buenos amigos.

Hay todo un capítulo dedicado el empresario dueño de Televisa en su libro para narrar su noviazgo pero también aparece esporádicamente a lo largo de su vida en otros episodios importantes.
Sucede así, por ejemplo, durante el terremoto del 85, el más devastador del siglo XX en México y que provocó el derrumbe de edificios emblemáticos, incluyendo las instalaciones de Televisa en avenida Chapultepec, desde donde se transmitían los noticiarios.

Emilio Azcárraga y Silvia Pinal durante el terremoto del 85

Silvia Pinal narra que aquel 19 de septiembre fue un día terrible para Azcárraga Milmo:

“Me miró, no podía contener el llanto, fue de las pocas veces que lo vi llorar. Con desesperación, me decía: “Mi gente está ahí atrapada, Quién sabe cuántos estén con vida"".

El pasaje de ese trágico momento está en la autobiografía de Pinal, quien recuerda que incluso en ese momento, el empresario lo que hizo fue preocuparse por ella, ya que le preguntó por “su teatro”.
En realidad Silvia Pinal no era dueña de ningún teatro en aquella época. Su primera aventura como dueña de un foro sería hasta cuatro años después; pero en ese momento se dio cuenta de que Azcárraga se refería al lugar en el que estaba presentando “Mame”.

“Estaba tan aturdida que entendí a lo que se refería. "¿Mi teatro?” Y sí, de manera coloquial se dice “tu teatro” cuanod alguien está protagonizando una temporada, yo estaba en Mame. La cartelera de los llamados Televiteatros decía SILVIA PINAL es Mame... y una figura grandísima de mí, caracterizada como mame, con cigaroo y estola, anunciaba la temporada”.

Así encontró Silvia Pinal el teatro de “Mame”

La actriz cuenta que al llegar al lugar “me quise morir, la impresión fue horrible”.
Algunas fotos de aquel día quedaron como testigos de lo que vio Silvia Pinal aquel día.
La diva del cine mexicano cuenta que incluso llegó a entrar a las ruinas para ver todo destruido, la escenografía hecha pedazos y el vestuario destrozado.

Un año sin Silvia Pinal: Historias de su vida y obra

Se cumple un año de la muerte de Silvia Pinal

silvia pinal viridiana.jpg
Famosos
Silvia Pinal y el traje color calabaza que usó el día que murió su hija Viridiana Alatriste
Este 28 de noviembre se cumple el primer aniversario luctuoso de la diva del cine mexicano
Noviembre 24, 2025
 · 
Alejandro Flores
Famosos
Silvia Pinal tenía una razón sentimental para heredarle su mansión a Alejandra Guzmán
Noviembre 22, 2025
Telenovelas
Silvia Pinal: la única telenovela en la que pudo actuar con su hija Viridiana antes de morir
Noviembre 22, 2025
Famosos
Stephanie Salas publicará un libro con fotos inéditas de su abuela Silvia Pinal
Noviembre 20, 2025
Famosos
La historia detrás de la última obra de Silvia Pinal: maltrato, engaños y peleas
Noviembre 27, 2025

Tras recorrerlo en compañía de un brigadista, Pinal recordó a Emilio Azcárraga: volvió con él y se fueron juntos a Televisa San Ángel, las otras instalaciones de la televisora.
“De inmediato me incorporé a una de las brigadas para alimentar a los rescatistas y permanecí ahí el tiempo que fue necesario”.

Silvia Pinal Emilio Azcárraga
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
teatro manolofabregas.jpg
Famosos
Al interior del teatro Manolo Fábregas: en ruinas, con hoyos en el techo y a punto de ser demolido
Noviembre 27, 2025
 · 
Alejandro Flores
kunno-accidente-.jpg
Famosos
Kunno llegó a ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’ con collarín tras ser hospitalizado, pero ¡así se azotó en el piso!
Noviembre 27, 2025
 · 
MrPepe Rivero
andrea-legarreta-abierta-amor.jpg
Famosos
Andrea Legarreta: Confiesa ser mamá orgullosa del éxito de sus hijas y ya estar abierta al amor
Noviembre 27, 2025
 · 
Nayib Canaán
Alma-Cero-abuela.jpg
Famosos
Alma Cero se derrumba al contar sobre la esquizofrenia de su abuela: “Era mi chiquita, era mi niña”
Noviembre 27, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Raúl-Araiza-Burro-Van-Rankin.jpg
Famosos
Raúl Araiza y ‘El Burro’ Van Rankin se metieron al mar borrachos y casi se ahogan… ¡pudo ser una tragedia!
Los conductores relataron cómo en unas vacaciones en Acapulco estuvieron a punto de ahogarse.
Noviembre 27, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Oduver-Cubillan.jpg
Series y Cine
Película “El Secreto de Luna” de Oduver Cubillan tendrá su estreno mundial en Miami
El filme con factura venezolana revela los silencios que destruyen hogares.
Noviembre 27, 2025
 · 
Nayib Canaán
Alejandro-Fernández-Jr.jpg
Famosos
Hijo de Alejandro Fernández aclara si su papá estaba borracho y a punto de vomitar: “No lo vi en mal estado”
‘El Potrillo’ lució errático en su última presentación, por lo que su hijo salió a explicar qué pasó.
Noviembre 27, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
kikemyagoitiaeleazargomez.jpg
Famosos
‘La Granja VIP’ prometió que no habría censura pero Kike Mayagoitia reclama y delata: “Una granjera enseñó los senos”
El recién eliminado, acusó a una compañera que se hizo pipí en la cámara.
Noviembre 27, 2025
 · 
MrPepe Rivero